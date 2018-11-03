Ушел из жизни «Голос башкирского волейбола» Олег Маничев

В перерыве между волейбольными матчами молодежного первенства России, проходившими в Уфе, судье-информатору Олегу Маничеву вдруг стало плохо с сердцем. Реанимационная машина спасти человека, к сожалению, не смогла. Причиной смерти, как это часто бывает в возрасте 70+, стал оторвавшийся тромб. Увы, мало кто знал и помнит Маничева не только, как «голос башкирского волейбола», но и как легендарного легкоатлета республики прошлого века.

Уроженец Днепропетровска – он, тем не менее, прославил своими спортивными успехами, прежде всего, соседнюю Союзную республику. Его талант был уникален, а точнее – универсален. Это сейчас легкоатлеты достаточно узко специализированы. Раньше, к примеру, во времена Леонида Брежнева любой спортсмен-любитель – профессионалов в СССР никогда не было – мог запросто реализовать себя в различных дисциплинах. Как, к примеру, Олег Маничев. Который сначала побеждал всех и вся в республике Белоруссия – в метании молота, диска и толкании ядра - а это разные техники исполнения броска снаряда.

Перебравшись в Башкирию, он ставил рекорд за рекордом. Удивительно, но большинство из них до сих пор не побиты. Хотя прошло уже более сорока лет с момента их достижения. Причина тут, впрочем, достаточно проста: в Башкирии культивация легкой атлетики последними десятилетиями сводится, прежде всего, к беговым дисциплинам. И резкий взлет в мировое пространство прыжков в высоту «бирского кузнечика» Данила Лысенко скорее – исключение из правил…

- Уверен: мои рекорды, по крайней мере, в Башкирии еще не скоро покорятся, - печально вздохнул как-то в приватной беседе во время одного из застолий Олег Игоревич. – Годы проходят, рекорды в застое. Потому что в республике никому не нужны особо эти ядра, молоты и диски. Эх, книжку бы про те веселые времена написать…

Разговор этот происходил, когда Маничев давно сменил вид спорта – с индивидуального на игровой. После тренерской работы на легкоатлетическом поприще в БАССР, он попробовал себя в женском футболе – была такая уфимская команда «Идель», выступавшая в высшей лиге чемпионата России.

Но с 1996-го сердце метателя снарядов Маничева навсегда было отдано волейболу. «Нефтяник Башкирии» стремглав ворвался в отечественную элиту Суперлиги. У руля находился харизматичный Валерий Багметов. Одним из его помощников на долгие годы стал Олег Маничев. Он активно трудился администратором в волейбольном клубе, параллельно совмещая эту деятельность с работой диктора в спорткомплексе. Или, как сейчас принято называть, судьи-информатора. Позже, когда Багметов отправился в Салават повышать из года в год в ранге местный «Нефтехимик», Маничев составил компанию соратнику. И снова – выход в Суперлигу. И снова знакомый большинству любителей волейбола тембр голоса во время матчей. Против грандов элиты – «Белогорья», «Искры», «Динамо»…

- Он шикарно, профессионально работал администратором команды все совместные годы, – вспоминает Валерий Багметов. – Причем не только в профессиональных клубах Уфы и Салавата. Мы ведь еще близко сотрудничали в башкирском филиале команды ветеранов спецслужб РФ «Отдушина»… Олег все текущие вопросы решал легко. Сказывался опыт работы в республиканском спорткомитете… А еще у него зачастую был достаточно заразительный смех. Который появлялся в нужную минуту. Когда в компании после неудачи было не до веселья, он умел разряжать напряженную обстановку.