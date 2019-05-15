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Дорогу «Уфа-Шакша» частично перекроют до конца сентября

15 мая 2019, 05:29
Фото: http://ufacity.info/
Сейчас ведутся работы по ремонту железнодорожного путепровода.

В Уфе продолжается ремонт автомобильной дороги «Уфа-Шакша» – улицы Перспективной в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», из-за чего будет введено ограничение движения на автомобильной дороге, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 5,2 километров.

В соответствии с технологией выполнения данного вида работ с 16 мая ограничивается движение на выезд из города в период проведения работ по ремонту гидроизоляционного слоя и устройства асфальтобетонного покрытия. Движение будет осуществляться по встречному направлению.

Срок завершения работ по контакту – 30 сентября 2019 года.

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