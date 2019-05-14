Купить криптовалюту TrueUSD картой Сбербанка

Хотя у такого решения имеются и преимущества, и недостатки, его просто следует принимать взвешенно. Первоочередная задача – определить самую подходящую платформу для своих целей. Купить TrueUSD (USDT) картой Сбербанка можно довольно быстро, благодаря ресурсу bestchange.ru/sberbank-to-trueusd.html, однако следует детально разобраться, почему такая «акция» на сегодня является одной из популярнейших. Сбербанк не позволяет сейчас напрямую совершить такую транзакцию, поэтому избежать помощи специальных сервисов не получится.