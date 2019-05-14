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Кирпичный завод «Амстрон»: проект дома в подарок

14 мая 2019, 05:01
Фото: porikam
Кирпичный завод «Амстрон», крупнейший производитель поризованного керамического блока в Республике Башкортостан, дарит проект дома при покупке блоков «Porikam» в мае.

Программа разработана специально для тех, кто только планирует строиться, и направлена на облегчение процесса выбора и расчета проекта будущего дома, а именно:

- возможность выбора готового проекта дома в зависимости от предпочтений покупателя - этажность, площадь, высота потолков и т.п. характеристики;

- все расчеты по проекту берет на себя менеджер кирпичного завода, а покупатель может увидеть полную картину будущих работ, экономя при этом деньги и время;

- организация бесплатного шеф-монтажа: выезд специалиста кирпичного завода на место застройки и обучение рабочей бригады особенностям кладки из блока «Porikam».

При покупке керамических блоков «Porikam» всегда действуют выгодные условия:

- беспроцентная рассрочка на срок до 6 месяцев. Рассрочка может предоставляться как заводом, так и банком-партнером в зависимости от условий рассрочки;

- доставка за счет завода (в пределах Уфимского района).

Заказать керамический блок «PORIKAM» и уточнить подробности акции можно в отделе продаж по тел.: +7 (347) 200-85-14, а также по адресу: г.Уфа, Пр. Салавата Юлаева 49, БЦ «Салават Юлаев». www.amstronrb.ru.

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