Кирпичный завод «Амстрон»: проект дома в подарок

Программа разработана специально для тех, кто только планирует строиться, и направлена на облегчение процесса выбора и расчета проекта будущего дома, а именно:
- возможность выбора готового проекта дома в зависимости от предпочтений покупателя - этажность, площадь, высота потолков и т.п. характеристики;
- все расчеты по проекту берет на себя менеджер кирпичного завода, а покупатель может увидеть полную картину будущих работ, экономя при этом деньги и время;
- организация бесплатного шеф-монтажа: выезд специалиста кирпичного завода на место застройки и обучение рабочей бригады особенностям кладки из блока «Porikam».
При покупке керамических блоков «Porikam» всегда действуют выгодные условия:
- беспроцентная рассрочка на срок до 6 месяцев. Рассрочка может предоставляться как заводом, так и банком-партнером в зависимости от условий рассрочки;
- доставка за счет завода (в пределах Уфимского района).
Заказать керамический блок «PORIKAM» и уточнить подробности акции можно в отделе продаж по тел.: +7 (347) 200-85-14, а также по адресу: г.Уфа, Пр. Салавата Юлаева 49, БЦ «Салават Юлаев». www.amstronrb.ru.