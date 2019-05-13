В Кушнаренковском районе Башкирии родители выступили за возрождение школы

Житель Кушнаренковского района Башкирии Ильфир Гареев рассказал Медиакорсети о ситуации вокруг закрытой школы в Старогумерово. Ее деятельность приостановили с 1 сентября 2015 года вроде бы по просьбам родителей, но он считает, что дело обстояло совсем не так.
- Я получил официальный ответ от нынешнего главы района, что деятельность школы в Старогумерово была приостановлена с 1 сентября 2015 года, так как родители обучающихся изъявили желание обучать детей в базовой школе – в селе Старые Тукмаклы Кушнаренковского района и школе села Бишкази Чишминского района, - рассказал Ильфир Гареев. – Но родители на самом деле были против.
Активист показывает протокол родительского собрания с участием жителей Старогумерово от 24 апреля 2014 года. На нем речь зашла о неэффективных расходах школы. «В сельской школе по нормативам в одном класс-комплекте должно быть не менее 7 обучающихся», читаем строку из протокола.
По прогнозу до 2020 года количество детей в этой школе будет только уменьшаться, поэтому на собрании и предложили Старогумеровскую школу сделать филиалом школы в Старые Тукмаклы, оставить там только начальные классы, а учеников средних классов возить учиться в другие школы.
В протоколе зафиксированы возражения родителей, а финальная фраза звучит так: «Рассмотреть все варианты по сохранению основной школы, так как родители против подвоза детей».
Но тем не менее глава администрации района (тогда это был А. Юсупов) уже через несколько дней издает постановление, в котором Старогумеровская школа ликвидируется, ее реорганизуют путем присоединения к другой школе, и одновременно создается начальная школа в Старогумерово как филиал школы в Селе Старые Тукмаклы.
Так начался процесс разрушения сельской школы. 1 сентября 2015 года школу закрыли. Какое-то время школу охранял сторож, но потом сократили и его, и имущество школы в этом году стало куда-то пропадать.
Активист Ильфир Гареев пару раз побывал в здании этой школы и зафиксировал увиденное на фотокамеру. В первый раз он заметил, что разбито одно окно, расхищены батареи отопления, книги в библиотеке валяются на полу, в кабинете биологии сохранился муляж человеческого скелета.
Во второй раз окна были разбиты практически все, скелет исчез, книги тоже. Правда, как потом выяснилось, книги попали в другую школу.
- На полу валялся портрет Путина, что явно не уважительно по отношению к президенту великой страны, - говорит активист.
Он обратился в прокуратуру и сообщил об увиденном, в прокуратуре позже ответили, что доводы о необеспечении администрацией Кушнаренковского района сохранности муниципального имущества подтвердились, а главе района внесено представление.
У школы еще есть будущее?
Этот вопрос мы задали главе администрации Кушнаренковского района Руслану Гиззатуллину.
- Проблема в нормативах, я виделся с родителями в селе Старогумерово, и мы договорились о том, чтобы они собрали необходимое количество учеников, и начинаем работать, - ответил Руслан Гиззатуллин. – Мы напрямую работаем с родителями, жителями Старогумерово. И пока точку в этом вопросе ставить рано.