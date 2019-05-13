В Кушнаренковском районе Башкирии родители выступили за возрождение школы

Но тем не менее глава администрации района (тогда это был А. Юсупов) уже через несколько дней издает постановление, в котором Старогумеровская школа ликвидируется, ее реорганизуют путем присоединения к другой школе, и одновременно создается начальная школа в Старогумерово как филиал школы в Селе Старые Тукмаклы.