В Башкирии за сутки сгорело 45 гектаров леса

Согласно данным МЧС Башкирии, только за последние сутки в Башкирии произошло 5 очагов природных пожаров на общей площади примерно 45,2 га. Всего с начала года зарегистрировано 81 лесной пожар - это в 2 раза больше, чем в прошлом году. На 1000 гектаров увеличилась площадь возгорания.
Более 19 гектаров - а это три очага в Зилаирском и Белорецком районах, - ликвидированы. Все еще не потушен лесной массив в Бурзянском и участок в Зилаирском районах.
4 класс пожароопасности в настоящее время действует в 16 районах - Архангельском, Баймакском, Белокатайском, Дуванском, Зилаирском, Иглинском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Федоровском, Хайбуллинском, Чишминском и Уфимском.
Напомним, что в республике также действует противопожарный режим, жителям все еще ограничен выезд на пикники.