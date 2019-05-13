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В Башкирии за сутки сгорело 45 гектаров леса

13 мая 2019, 05:35
Фото: pixabay.com
В республике, из-за жаркой погоды, по-прежнему актуальной остается проблема лесных пожаров.

Согласно данным МЧС Башкирии, только за последние сутки в Башкирии произошло 5 очагов природных пожаров на общей площади примерно 45,2 га. Всего с начала года зарегистрировано 81 лесной пожар - это в 2 раза больше, чем в прошлом году. На 1000 гектаров увеличилась площадь возгорания.

Более 19 гектаров - а это три очага в Зилаирском и Белорецком районах, - ликвидированы. Все еще не потушен лесной массив в Бурзянском и участок в Зилаирском районах.

4 класс пожароопасности в настоящее время действует в 16 районах - Архангельском, Баймакском, Белокатайском, Дуванском, Зилаирском, Иглинском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Федоровском, Хайбуллинском, Чишминском и Уфимском.

Напомним, что в республике также действует противопожарный режим, жителям все еще ограничен выезд на пикники.

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