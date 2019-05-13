В Башкирии за сутки сгорело 45 гектаров леса

Согласно данным МЧС Башкирии, только за последние сутки в Башкирии произошло 5 очагов природных пожаров на общей площади примерно 45,2 га. Всего с начала года зарегистрировано 81 лесной пожар - это в 2 раза больше, чем в прошлом году. На 1000 гектаров увеличилась площадь возгорания.