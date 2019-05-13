Устаревшие ГОСТы, диверсанты и расхитители - «Транснефть» ищет виноватых

На сегодняшний день в ПАО «Транснефть» все испытания нефти по показателю содержания хлорорганических соединений проходят ежедневно, сообщает издание «Нефть и капитал», в то время как этот критерий проверялся раз в десять дней. Так, этот норматив закреплен в госстандарте от 2002 года. На тот момент Минэнерго запретило использование хлорорганических химреагентов при добыче нефти. В соответствии с официальным документом, периодические испытания выполняют в сроки, согласованные принимающей и сдающей сторонами, однако это делается не реже одного раза в десять дней по заданным показателям.
Эксперты сходятся во мнении, что попадание загрязненной нефти возможно за счет десятидневного норматива. Так, «Транснефть» каждый день осуществляет проверку параметров нефти на такие критерии как плотность, наличие примесей и воды, содержание серы и сероводорода. Однако, этот критерий, хлорорганика, имеет место быть только раз в десять дней. Таким образом, данные сведения могли знать люди, организовавшие вброс загрязненного сырья. Они, дождавшись отобранной пробы в пределах нормы, начали сдавать в существенном количестве некондиционную нефть. Для вброса около пяти миллионов тонн сырья, необходимо значимое количество времени.
Экс-владелец «Петронефти» Роман Трушев, объявленный в розыск, согласен с обозначенной позицией. Со слов бизнесмена, местная компания «Нефтеперевалка», которая использует узел в лизинг, поставляла всего двадцать пять–тридцать тысяч тонн нефти в месяц, что не может быть сопоставимо с заявленным количеством «испорченной нефти».
Отмечается, что согласно предположениям, узел, посредством которого в систему попала некачественная нефть, не является частным, выступая транснефтевским. Узел «Лопатино», расположенный в Самарской области, отличается масштабной пропускной способностью, работая с существенными объемами нефти. Однако предположение противоречит информации, которую предоставил глава компании Николай Токарев президенту Владимиру Путину, списав все на «частников».
Отмечается, что на протяжении семнадцати лет действует являющийся несовершенным норматив. Госкомпания, ответственная за последствия действующих стандартов, должна проявлять инициативу, относительно их модернизации. Именно это обозначил президент Владимир Путин в ходе беседы с главой «Транснефти» Николаем Токаревым в рамках обсуждения ситуации.