Устаревшие ГОСТы, диверсанты и расхитители - «Транснефть» ищет виноватых

На сегодняшний день в ПАО «Транснефть» все испытания нефти по показателю содержания хлорорганических соединений проходят ежедневно, сообщает издание «Нефть и капитал», в то время как этот критерий проверялся раз в десять дней. Так, этот норматив закреплен в госстандарте от 2002 года. На тот момент Минэнерго запретило использование хлорорганических химреагентов при добыче нефти. В соответствии с официальным документом, периодические испытания выполняют в сроки, согласованные принимающей и сдающей сторонами, однако это делается не реже одного раза в десять дней по заданным показателям.