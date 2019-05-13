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Украина нарастила запасы газа в своих ПХГ до 10 млрд кубометров

13 мая 2019, 11:35
Фото: pxhere.com
Документы подготовленные специалистами «Укртрансгаза» свидетельствуют о том, что Киев увеличил запасы газа в своих подземных хранилищах до 10,069 млрд кубометров.

Киев начал закачивать голубое топливо в свои ПХГ с пятого апреля нынешнего года. Тогда в них оставалось 8,745 млрд кубометров газа. Об этом информирует RNS.

С начала апреля Украина закачала в свои подземные хранилища 1,324 млрд кубометров газа.

К началу отопительного сезона 2018-2019 в ПХГ Украины имелось 17,195 млрд кубометров голубого топлива. Отбор газа из подземных хранилищ киевские власти начали седьмого ноября 2018 года. По регламенту в ПХГ Украины должно постоянно находиться не менее семи-восьми миллиардов кубометров голубого топлива, что является технологическим минимумом.

Отметим, что Украина перестала покупать газ у Российской Федерации с конца ноября 2015 года. Сейчас Киев приобретает голубое топливо по реверсу из Словакии, Венгрии и Польши. Часть необходимых объемов газа Украина покрывает за счет собственной добычи.

Запасы голубого топлива в ПХГ Украины дают возможность осуществлять стабильные поставки российского газа потребителям из Европы. Увеличение отбора газа на Востоке компенсируется использованием голубого топлива из ПХГ на Западе.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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