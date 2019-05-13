Украина нарастила запасы газа в своих ПХГ до 10 млрд кубометров

К началу отопительного сезона 2018-2019 в ПХГ Украины имелось 17,195 млрд кубометров голубого топлива. Отбор газа из подземных хранилищ киевские власти начали седьмого ноября 2018 года. По регламенту в ПХГ Украины должно постоянно находиться не менее семи-восьми миллиардов кубометров голубого топлива, что является технологическим минимумом.