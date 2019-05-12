В Уфе эвакуированы 8 детей и 14 взрослых из-за пожара в многоэтажке

- Общая площадь пожара составила 122 кв.м. Объявлен ранг пожара №2. На тушение было подано три ствола РСК-50 (из них: два ствола на тушение, один ствол на защиту). Работали три звена газодымозащитной службы, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.