В Уфе эвакуированы 8 детей и 14 взрослых из-за пожара в многоэтажке

Сегодня, 12 мая. серьезное ЧП произошло днем в многоэтажном доме по улице Вологодской в Орджоникидзевском районе Уфы.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РБ, сигнал о ЧП поступил в 12.43. На место выехали 14 единиц техники и 44 пожарных, а также сотрудники полиции и медики.
Сильный дым шел из окон и с балкона квартир, расположенных на седьмом и восьмом этажах.
- Общая площадь пожара составила 122 кв.м. Объявлен ранг пожара №2. На тушение было подано три ствола РСК-50 (из них: два ствола на тушение, один ствол на защиту). Работали три звена газодымозащитной службы, — сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.
В 13.36 пожар удалось локализовать и вскоре окончательно справиться с огнем. Погибших и раненых нет.
Из здания были эвакуированы 22 человека, включая восемь детей. Причина и обстоятельства случившегося устанавливаются. На месте работает эксперт испытательной пожарной лаборатории и дознаватель МЧС России.