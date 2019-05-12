В Башкирии полиция скрутила пьяного автовладельца с ружьем

- Как только, младший сержант Нурхат Ахметов и сержант Артур Юсупов вышли из патрульной машины, водитель, имевший внешние признаки алкогольного опьянения, достал из салона машины ружье и направил его в сторону полицейских. Стражи порядка моментально среагировали: выбили оружие из рук мужчины и надели на него наручники. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, — так описали представители МВД по РБ ход вчерашних событий в Янауле.