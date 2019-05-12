В Башкирии полиция скрутила пьяного автовладельца с ружьем

Вчера, 11 мая, серьезное ЧП произошло на улицах Янаула. Об этом сообщили в пресс-служб МВД по РБ.
Как следует из материалов дела, вечером в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный автовладелец в пьяном виде ездит на высокой скорости по городу Янаулу на «ВАЗ-2109». Инспекторы ДПС заметили опасного нарушителя на улице Матросова.
- Как только, младший сержант Нурхат Ахметов и сержант Артур Юсупов вышли из патрульной машины, водитель, имевший внешние признаки алкогольного опьянения, достал из салона машины ружье и направил его в сторону полицейских. Стражи порядка моментально среагировали: выбили оружие из рук мужчины и надели на него наручники. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа, — так описали представители МВД по РБ ход вчерашних событий в Янауле.
Задержанным оказался 30-летний житель Янаула. Позже полиция выяснила, что он уже не раз привлекался к ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, угон, кражу и другие преступления.
С места происшествия были изъяты незарегистрированное заряженное ружье и 64 патрона. Стражи порядка выясняют происхождение оружия и устанавливают другие остоятельства происшедшего.
Руководством отдела МВД России по Янаульскому району решается вопрос о поощрении сержантов полиции, которые обезвредили вооруженного мужчину.