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Оружие

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Ноябрь
Расчлененку нашли в Башкирии
7 ноября, 08:34
В Стерлитамаке прогремели выстрелы
3 ноября, 10:45
Уфимец пойдёт под суд за детский смех
1 ноября, 05:57
Октябрь
Мужчина с пистолетами гонялся за прохожими в Уфе
30 октября, 09:16
Казань попала в «план победы» Украины
17 октября, 19:12
Видео. Никах со стрельбой устроили в Башкирии
15 октября, 12:32
Выплаты контрактникам увеличили в Башкирии
3 октября, 04:59
Сентябрь
СРОЧНО. Ратмир Мавлиев сделал заявление на всю Россию
25 сентября, 06:46
Уфимцев осудят за мордобой с топором на рынке
12 сентября, 15:59
Август
Ниндзя из Башкирии задержан в Челябинске
29 августа, 10:57
Автоматчика в маске заметили в школе в Башкирии
29 августа, 08:37
Видео. ФСБ вскрыла схрон оружия в Башкирии
22 августа, 16:02
Мобилизация в России будет осенью 2024 года — Bloomberg
14 августа, 18:49
Июль
Драка со стрельбой произошла в общежитии в Башкирии
Один из участников конфликта пойдет под суд за угрозу оружием полицейском, сообщает пресс-служба прокуратуры РБ.
11 июля, 07:47
Июнь
Дело Данилы Багрова живо в Башкирии
25 июня, 14:48
Стреляющий свадебный кортеж в Башкирии лишили оружия
5 июня, 05:43
Всё для фронта: могут ли охотничьи ружья послужить на СВО
Российским охотникам предлагают добровольно передать ружья для борьбы с беспилотными дронами.
3 июня, 07:32
Май
Стрелком из Стерлитамака оказался юный актер
31 мая, 05:11
В Уфе заметили вооруженных мужчин в масках
14 мая, 14:11
Апрель
Нашел в лесу: житель Башкирии 12 лет нелегально хранил дома порох
В Башкирии мужчину осудили за хранение пороха, сообщает прокуратура республики.
27 апреля, 09:44

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