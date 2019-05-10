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Праздничный салют в Уфе посмотрели более 11 тысяч человек

10 мая 2019, 11:46
Фото: Администрация Уфы
В администрации Уфы сообщили, что 9 мая празднование 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне закончилось салютом. Всего на него посмотрели 11 тысяч уфимцев и гостей столицы.

В мэрии отметили, что на салюте присутствовал врио главы Башкирии Радий Хабиров со своей супругой и руководитель администрации города Ульфат Мустафин, а также представители ведомств и министерств.

В сообщении пресс-службы подчеркивается, что в этом году праздник выделяется «беспрецедентным по масштабу праздничным парадом» с участием военной техники и военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, силовых структур, курсантов и кадетов учебных заведений.

Кроме того, в мэрии суточнили, что Уфа в шестой раз присоединилась к общероссийской гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк». Всего в мероприятии приняли участие 112 тысяч человек.

Подробнее о событии можно почитать в репортаже о том, как в Уфе отмечали День Победы.

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