Праздничный салют в Уфе посмотрели более 11 тысяч человек

В мэрии отметили, что на салюте присутствовал врио главы Башкирии Радий Хабиров со своей супругой и руководитель администрации города Ульфат Мустафин, а также представители ведомств и министерств.
В сообщении пресс-службы подчеркивается, что в этом году праздник выделяется «беспрецедентным по масштабу праздничным парадом» с участием военной техники и военнослужащих Уфимского территориального гарнизона, силовых структур, курсантов и кадетов учебных заведений.
Кроме того, в мэрии суточнили, что Уфа в шестой раз присоединилась к общероссийской гражданско-патриотической акции «Бессмертный полк». Всего в мероприятии приняли участие 112 тысяч человек.