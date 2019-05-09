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Завдетсадом в Башкирии приговорили за халатность: малыш сломал бедро

9 мая 2019, 05:00
Фото: pixabay.com
На 5-летнего ребенка упал шкаф для одежды, из-за чего он получил закрытый перелом бедра.

Суд вынес приговор 54-летней бывшей и.о. заведующей детсада “Солнышко” в Зианчуринском районе. Ее признали виновной в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.

Суд установил, что в марте 2017 года в помещении для переодевания детсада 5-летний малыш оказался под шкафом для одежды. Врачи диагностировали у ребенка закрытый перелом правого бедра.

Впоследствии выяснилось, что заведующая почти 8 месяцев знала, что шкаф не был прикреплен как следует и не приняла мер по устранению потенциальной опасности.

Женщина не признала свою вину. Она приговорена к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

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