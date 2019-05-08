В Башкирии объявлена чрезвычайная ситуация из-за гибели озимых

Чрезвычайная ситуация объявлена с 29 апреля по 19 мая в Альшеевском, Аургазинском, Бакалинском, Балтачевском, Белебеевском, Белокатайском, Бижбулякском, Бирском, Гафурийском, Дуванском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Иглинском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Кармаскалинском, Кигинском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Мелеузовском, Мечетлинском, Миякинском, Нуримановском, Салаватском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Татышлинском, Туймазинском, Уфимском, Учалинском, Федеровском, Чекмагушевском, Чишминском, Шаранском, Янаульском районах. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
До 30 мая региональный минсельхоз должен подготовить и передать в минсельхоз России документы, в которых будет обоснован ущерб от гибели культур и затраты на их выращивание.