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В Башкирии объявлена чрезвычайная ситуация из-за гибели озимых

8 мая 2019, 06:12
Фото: wikipedia.org
Режим чрезвычайной ситуации из-за гибели озимых введен в 42 из 54 районов Башкирии.

Чрезвычайная ситуация объявлена с 29 апреля по 19 мая в Альшеевском, Аургазинском, Бакалинском, Балтачевском, Белебеевском, Белокатайском, Бижбулякском, Бирском, Гафурийском, Дуванском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Иглинском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Кармаскалинском, Кигинском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Мелеузовском, Мечетлинском, Миякинском, Нуримановском, Салаватском, Стерлибашевском, Стерлитамакском, Татышлинском, Туймазинском, Уфимском, Учалинском, Федеровском, Чекмагушевском, Чишминском, Шаранском, Янаульском районах. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

До 30 мая региональный минсельхоз должен подготовить и передать в минсельхоз России документы, в которых будет обоснован ущерб от гибели культур и затраты на их выращивание.

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