Свыше шести миллионов жителей Германии являются малограмотными

Сообщается, что те или иные сложности возникают у 7,3% взрослых жителей Германии, говорящих на немецком языке: у них недостаточно хорошо развиты навыки чтения и письма. Несмотря на то, что они могут прочитать и написать отдельные слова и предложения, общий смысл текста они воспринимать не могут.