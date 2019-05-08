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Свыше шести миллионов жителей Германии являются малограмотными

8 мая 2019, 11:54
Фото: pixabay.com
Около 6,2 миллионов жителей Германии испытывают трудности при восприятии текста на немецком языке.

Это выяснилось в результате проведенного в 2018 году опроса совершеннолетних граждан страны, информирует газета «Известия» 8 мая.

Сообщается, что те или иные сложности возникают у 7,3% взрослых жителей Германии, говорящих на немецком языке: у них недостаточно хорошо развиты навыки чтения и письма. Несмотря на то, что они могут прочитать и написать отдельные слова и предложения, общий смысл текста они воспринимать не могут.

Отмечается, что каждый пятый из них не имеет среднего образования, а около 40% - только начальное.

Около половины из этой группы жителей Германии являются выходцами из других стран.

#Новости#Ольга Яковлева#В мире
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