В Башкирии планируют установить памятник французским летчикам

В Краснокамском районе у деревни Старый Буртюк планируется установить мемориал французской воздушной экспедиции, потерпевшей здесь крушение 12 сентября 1931 года, сообщает «Башинформ». Долгие годы эта история была засекречена. Французский самолет совершал второй за год беспересадочный перелет из Парижа в Токио. Из-за сильной облачности самолет «Девуатин-33» отклонился от курса и оказался над Башкирией. В связи с техническими неполадками и сложными метеоусловиями экипаж рискнул на посадку в поле, но произошла катастрофа.