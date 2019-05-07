mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии планируют установить памятник французским летчикам

7 мая 2019, 07:33
Фото: bashinform.ru
Русское географическое общество Башкирии заявило о намерении создавать и восстанавливать знаковые места Уфы, которые могут стать значимыми туристическими объектами.

В Краснокамском районе у деревни Старый Буртюк планируется установить мемориал французской воздушной экспедиции, потерпевшей здесь крушение 12 сентября 1931 года, сообщает «Башинформ». Долгие годы эта история была засекречена. Французский самолет совершал второй за год беспересадочный перелет из Парижа в Токио. Из-за сильной облачности самолет «Девуатин-33» отклонился от курса и оказался над Башкирией. В связи с техническими неполадками и сложными метеоусловиями экипаж рискнул на посадку в поле, но произошла катастрофа.

В 2017 году поисковики провели раскопки, установив места падения самолета «Девуатин-33» и временного захоронения двух погибших членов экипажа (их тела завернули в парашюты). Как теперь выяснилось, Рене Месмон не смог отстегнуться от кресла и катапультироваться, а Жозеф Ле Бри запутался в стропах парашюта. Спастись удалось только пилоту Марселю Дорре, успевшему выпрыгнуть с минимальной высоты в 100 метров.

Материалы по теме
Четыре из семи: Как в Башкирии следят за федеральными памятниками культурыВ Башкирии сгорел памятник архитектуры «Гостиница Кузнецова»Мэрия Уфы потратит до 164 млн рублей на парки и памятники
#Новости#Злата Зукович#Культура
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48