Немецкая компания Uniper инвестировала в «Северный поток — 2» 44 млн евро

В прошлом году Uniper профинансировала прокладку «Северного потока-2» на 275 миллионов евро, а в 2017 году - на 324 миллиона евро. Об этом пишет RNS.
В текущем году первый финансовый транш от Uniper компании Nord Stream 2 (подрядчик строительства «Северного потока-2) составил 44 миллиона евро.
Напомним, весной 2017 года Nord Stream 2 заключила соглашение с компаниями Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Последние согласились совместно инвестировать в проект «Северный поток-2» 4,75 миллиарда евро. Указанные выше компании обязались оплатить 50% расходов, которые возникнут при прокладке газопровода. Речь идет о долгосрочном финансировании проекта, общую стоимость которого оценили в 9,5 миллиарда евро. Каждая из компаний должна вложить в «Северный поток-2» около 950 миллионов евро. При этом единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG останется российский «Газпром».
Планируется, что «Северный поток-2» пройдет через Балтийское море. Его нитки свяжут Россию и Германию. Протяженность газопровода составит 1220 километров. Его мощность будет достигать 55 миллиардов кубометров в год. «Северный поток-2» позволит напрямую связать российскую ресурсную базу и потребителей из Европы
В начале осени минувшего года прокладка труб российского газопровода началась в исключительной экономической зоне Финляндии. «Северный поток-2» должен быть построен до конца текущего года.