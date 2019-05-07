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Немецкая компания Uniper инвестировала в «Северный поток — 2» 44 млн евро

7 мая 2019, 10:31
Фото: pxhere.com
В первом квартале 2019 года энергетическая компания Uniper (Германия) вложила в строительство российского газопровода «Северный поток-2» 44 миллиона евро.

В прошлом году Uniper профинансировала прокладку «Северного потока-2» на 275 миллионов евро, а в 2017 году - на 324 миллиона евро. Об этом пишет RNS.

В текущем году первый финансовый транш от Uniper компании Nord Stream 2 (подрядчик строительства «Северного потока-2) составил 44 миллиона евро.

Напомним, весной 2017 года Nord Stream 2 заключила соглашение с компаниями Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Последние согласились совместно инвестировать в проект «Северный поток-2» 4,75 миллиарда евро. Указанные выше компании обязались оплатить 50% расходов, которые возникнут при прокладке газопровода. Речь идет о долгосрочном финансировании проекта, общую стоимость которого оценили в 9,5 миллиарда евро. Каждая из компаний должна вложить в «Северный поток-2» около 950 миллионов евро. При этом единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG останется российский «Газпром».

Планируется, что «Северный поток-2» пройдет через Балтийское море. Его нитки свяжут Россию и Германию. Протяженность газопровода составит 1220 километров. Его мощность будет достигать 55 миллиардов кубометров в год. «Северный поток-2» позволит напрямую связать российскую ресурсную базу и потребителей из Европы

В начале осени минувшего года прокладка труб российского газопровода началась в исключительной экономической зоне Финляндии. «Северный поток-2» должен быть построен до конца текущего года.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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