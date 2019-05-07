Немецкая компания Uniper инвестировала в «Северный поток — 2» 44 млн евро

Напомним, весной 2017 года Nord Stream 2 заключила соглашение с компаниями Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Последние согласились совместно инвестировать в проект «Северный поток-2» 4,75 миллиарда евро. Указанные выше компании обязались оплатить 50% расходов, которые возникнут при прокладке газопровода. Речь идет о долгосрочном финансировании проекта, общую стоимость которого оценили в 9,5 миллиарда евро. Каждая из компаний должна вложить в «Северный поток-2» около 950 миллионов евро. При этом единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG останется российский «Газпром».