9 мая в Одноклассниках появится праздничная лента новостей

Кроме того, в этот день в голосовых и видеозвонках в ОК во время ожидания соединения будет звучать праздничная песня «День Победы». С помощью звонков все пользователи смогут поздравить с праздником своих близких из разных регионов России и стран мира. А в мобильном приложении для прямых трансляций OK Live пользователи смогут спеть праздничное караоке с песней «Катюша», примерив стилизованную под военное время виртуальную маску.