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Китайский фондовый рынок упал на 6%

6 мая 2019, 11:52
Фото: pxhere.com
Из разногласий Пекина с Вашингтоном биржи Китая закрылись с падением на 6%.

Нынешнее падение китайского фондового рынка стало крупнейшим с февраля 2016 года. Об этом пишет RNS.

Причиной обрушения бирж Китая на 6% стало последнее заявление президента США Дональда Трампа. Американский лидер пригрозил поднять пошлины на ввозимые из Поднебесной товары.

Слова Трампа привели к тому, что по итогам торгов Shanghai Composite потерял 5,7%, Shenzhen Composite упал на 7%, а снижение индекса Гонконгской фондовой биржи превысило отметку в 3%.

Специалисты Mizuho Bank не исключают, что угрозы Трампа увеличить пошлины на товары из Китая могут быть частью переговорной тактики, а не его истинным намерением.

Сам американский лидер написал на своей страничке в Twitter, что пошлины на китайскую продукцию вырастут c 10% до 25% или на 200 миллиардов долларов. Произойдет это уже в ближайшую пятницу.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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