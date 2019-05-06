Китайский фондовый рынок упал на 6%

Нынешнее падение китайского фондового рынка стало крупнейшим с февраля 2016 года. Об этом пишет RNS.
Причиной обрушения бирж Китая на 6% стало последнее заявление президента США Дональда Трампа. Американский лидер пригрозил поднять пошлины на ввозимые из Поднебесной товары.
Слова Трампа привели к тому, что по итогам торгов Shanghai Composite потерял 5,7%, Shenzhen Composite упал на 7%, а снижение индекса Гонконгской фондовой биржи превысило отметку в 3%.
Специалисты Mizuho Bank не исключают, что угрозы Трампа увеличить пошлины на товары из Китая могут быть частью переговорной тактики, а не его истинным намерением.
Сам американский лидер написал на своей страничке в Twitter, что пошлины на китайскую продукцию вырастут c 10% до 25% или на 200 миллиардов долларов. Произойдет это уже в ближайшую пятницу.