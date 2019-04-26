«Алга, бизнес!»: Как предпринимателю продвигать товары и сезонную продукцию

Во-вторых, покупателей, привыкших тянуть с покупками до последнего, можно заманить в ваш магазин выгодным предложением, разосланным прямо накануне поездки, — например, в этом случае может отлично сработать SMS-оповещение. Максимально эффективно этот инструмент сработает в одной обойме с геотаргетингом — в этом случае клиент сразу поймет, что нужный ему товар есть в магазине за углом. Перед выпускным балом или праздничной датой прямо в цель попадут предложения с эффектом срочности: «Только сегодня в излюбленном жителями Уфы (Стерлитамака, Бирска, Белебея, Салавата и т. д.) месте покупок вы можете приобрести по выгодной цене…», «Уникальное для Уфы (или для другого населенного пункта Башкирии) предложение заканчивается…», «Количество товара ограничено» и так далее).