«Алга, бизнес!»: Как предпринимателю продвигать товары и сезонную продукцию

Кущтанащ, буляк — жителям нашей республики эти слова отлично знакомы, они означают подарок, приятный дар или сюрприз в зависимости от ситуации. На пороге — лето, а вместе с ним и целая череда приятных событий: выпускные балы, период отпусков, пляжный сезон, сабантуи, поездки на шашлыки и т. д. Подарки будут очень кстати. Так что наступает горячее время для магазинов.
Как считают специалисты, всплеск интереса к сезонным покупкам длится около месяца, начиная расти за три недели до часа икс. В это время продажи могут вырасти в два-три раза и даже больше. Если всё сделать правильно. Как? Рассказываем.
1. Пополните свой багаж знаний.
Чтобы точно знать, что будет пользоваться повышенным спросом в начале сезона, необходимо собрать свежую информацию. Для этого важно изучить данные товароучётной базы магазина, доступ к которой, как правило, есть у большинства владельцев онлайн-касс. Эта актуальная информация даст представление о том, какие товары, к примеру, пользовались популярностью в Уфе, Стерлитамаке, Нефтекамске или других интересующих вас городах Башкирии год назад.
При этом нужно, в том числе, учесть данные и о товарах, которые уфимцы, стерлитамакцы или нефтекамцы приобретают не слишком активно, а также об ассортименте новых товаров, которые вы хотели бы продвинуть. И те, и другие товары в пору покупательского ажиотажа можно сочетать и реализовывать в наборах с хитами продаж, предлагая клиентам по выгодной цене.
Так, непосредственно в канун сезона отпусков популярный солнцезащитный крем вполне можно соединить в наборе с менее актуальными маникюрными принадлежностями и новой, пока еще незнакомой потребителям пенкой для умывания. А вместе получится чудесный подарок. Добавьте национального колорита в виде упаковки с башкирским орнаментом, и ваш товар вдобавок станет еще и прекрасным памятным сувениром.
2. Выявите свою целевую аудиторию.
После того как вы определитесь с сезонным предложением, о нем нужно будет грамотно сообщить покупателям. Причем не всем, а именно тем, кто точно их купит. Поверьте: предложение будет гораздо эффективнее, если вы для этого обратитесь непосредственно к своей целевой аудитории с помощью инструмента «МТС-Маркетолог».
Если вы, допустим, хотите достичь максимальных продаж косметических препаратов, сделайте индивидуальное предложение тем, кто регулярно покупает косметику или часто посещает модные салоны красоты. Лайф-стайл центр «Башкирия», универмаг «Уфа» и другие популярные торгово-сервисные комплексы располагают салонами красоты, которые никогда не пустуют.
Можно распределить торговые предложения и по другому принципу: разослать рекламу нового солнцезащитного крема и средства от ожогов родителям с детьми, которые часто путешествуют, а заядлым дачникам предложить крем от солнца и защиту от комаров. Дописав в рекламные тексты милые сердцу обывателя названия дачных поселков под Уфой, вы автоматически добавите несколько очков вашему предложению.
Вы можете также организовать одновременно несколько рекламных кампаний, задействовав как можно больше каналов передачи информации и охватив разнородную аудиторию. Например, пожилые уфимцы будут более внимательно знакомиться с SMS-сообщениями, а продвинутая молодежь активнее отреагирует на сведения, поступающие через мессенджеры и мобильные приложения.
3. Организуйте поэтапную рассылку рекламы.
У каждого покупателя есть свои привычки: одни предпочитают готовиться к важным событиям загодя, а другие отправляются по магазинам буквально за день до «контрольной» даты. Поэтому ради повышения продаж можно сделать несколько разных по времени и содержанию рекламных рассылок.
Во-первых, можно отправить e-mail с информацией о потенциально интересных товарах и акциях за неделю до сезона отпусков, когда многие еще не определились со списком покупок и местом для шопинга, они по достоинству оценят такую полезную подсказку.
Во-вторых, покупателей, привыкших тянуть с покупками до последнего, можно заманить в ваш магазин выгодным предложением, разосланным прямо накануне поездки, — например, в этом случае может отлично сработать SMS-оповещение. Максимально эффективно этот инструмент сработает в одной обойме с геотаргетингом — в этом случае клиент сразу поймет, что нужный ему товар есть в магазине за углом. Перед выпускным балом или праздничной датой прямо в цель попадут предложения с эффектом срочности: «Только сегодня в излюбленном жителями Уфы (Стерлитамака, Бирска, Белебея, Салавата и т. д.) месте покупок вы можете приобрести по выгодной цене…», «Уникальное для Уфы (или для другого населенного пункта Башкирии) предложение заканчивается…», «Количество товара ограничено» и так далее).
Все в ваших руках. Нужно лишь настроиться на успех и вооружиться современными методами продвижения вашего торгового предложения. Алга, Башкирия! Алга, бизнес!
Найти тех, кто заинтересуется ассортиментом именно вашего магазина, поможет сервис «МТС Маркетолог» при помощи всего лишь нескольких кликов. Кстати, этот же ресурс позволит осуществить целевую рассылку и по вашей собственной базе клиентов, которых тоже стоит пригласить в ваш торговый зал перед праздниками.