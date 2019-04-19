ВЦИОМ изучил рейтинги глав регионов, которым предстоит избираться

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, проведенного в 10 регионах России, где были назначены новые врио глав регионов, а также в Москве, где пройдут выборы в Московскую городскую думу.
Врио главы Башкирии оказался на втором месте по поддержке избирателей. На первом месте - врио губернатора Забайкальского края Александр Осипова, за него готовы проголосовать 75% всех опрошенных.
У Радия Хабирова этот показатель на уровне 63% от общего числа респондентов.
На третьем месте - врио главы Республики Калмыкия Бату Хасиков с 61% поддержки избирателей.
Цифры цифрами, но надо понимать, в каких условиях мы живем, отмечает политолог Станислав Шкель.
- Полагаю, что, в целом, цифрам ВЦИОМ можно доверять, - прокомментировал политолог Станислав Шкель интернет-ресурсу «Idel.Реалии». - Они не кажутся мне заоблачными. Но нужно отдавать отчет в том, что замеры эти сделаны в политически неконкурентной, авторитарной ситуации, которая сейчас у нас в республике.
- А при такой ситуации всегда получаются завышенные результаты опросов, когда речь идет о безусловном фаворите, - поясняет политолог. - Эти завышенные результаты фактически являются отражением так называемой «вынужденной поддержки» электората в отсутствие альтернатив.
- Кроме того, в авторитарной ситуации ярко проявляется эффект «спирали молчания» – когда человек не высказывает свое истинное мнение потому, что боится, что оно пойдет вразрез с мнением большинства, и он окажется в изоляции, будет чувствовать себя дискомфортно, - обращает внимание на нюансы ситуации Станислав Шкель. - Словом, если бы Хабиров находился в более плюралистичной, более демократичной системе, то таких цифр его рейтингов, конечно бы, не было.
Похожего мнения придерживается и политолог Дмитрий Михайличенко, он высказался на страницах своего блога на сайте «Эхо Москвы»:
- Сейчас ВЦИОМ дал достаточно объективный, на мой взгляд, анализ ситуации. За Хабирова готовы голосовать 63 %, потенциал расширения тоже есть. У ряда врио губернаторов показатель выше, у ряда — ниже. В любом случае, это не тот «космос», о котором нам говорили. Команде Хабирова ещё есть над чем работать.
Дмитрий Михайличенко также обращает внимание, что пока рано говорить о безусловной победе Радия Хабирова на выборах 8 сентября.
- Важно понимать, что сейчас говорить о результатах выборов, когда толком не понятно кто пойдет на эти выборы (я про явку и про список кандидатов) достаточно проблематично, - говорит политолог.
- Ну и еще один аспект — рейтинг одобрения работы Хамитова (будем точны в формулировках) не опускался ниже 60 %, - обращает внимание Михайличенко. - Мы проводили замеры, и все базы и анкеты у нас сохранены. В Башкирии достаточно — консервативные электоральные настроения, и ядро лоялистов достаточно устойчиво. Это вам не Ярославская область, и не ЦАО г. Москва.
Вместо выводов
Пока, судя по сведениям Медиакорсети, на предстоящих выборах главы Башкирии у Радия Хабирова серьезного соперника не предвидится.
Коммунисты, вероятнее всего, выдвинут своего лидера Юнира Кутлугужина, который наберет свои 10-15%.
Раиль Сарбаев, который мог бы составить конкуренцию Хабирову, получил назначение в Корпорацию развития РБ и вряд ли ответит черной неблагодарностью, выдвинувшись от одной из партий.
Айрат Дильмухаметов, который обозначил свои президентские амбиции и мог бы оттянуть на себя голоса башкирского Зауралья и части элиты, задержан и вряд ли примет участие в выборах.
Нет сильной альтернативы – не будет и шансов на проигрыш. Речь, скорее всего, на выборах пойдет об уровне доверия избирателей новому руководителю региона. И здесь есть опасность – скатиться в сторону «натягивания» результатов, чтобы получилась красивая цифра. Но это уже останется на совести нового руководителя ЦИК Башкирии, впрочем, как и глав муниципалитетов, которые традиционно влияют на результаты голосования на местах.