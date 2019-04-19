ВЦИОМ изучил рейтинги глав регионов, которым предстоит избираться

- Кроме того, в авторитарной ситуации ярко проявляется эффект «спирали молчания» – когда человек не высказывает свое истинное мнение потому, что боится, что оно пойдет вразрез с мнением большинства, и он окажется в изоляции, будет чувствовать себя дискомфортно, - обращает внимание на нюансы ситуации Станислав Шкель. - Словом, если бы Хабиров находился в более плюралистичной, более демократичной системе, то таких цифр его рейтингов, конечно бы, не было.