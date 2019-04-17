Врио главы Башкирии Радий Хабиров увеличил свой доход почти в два раза

Врио главы Башкирии Радий Хабиров, возглавивший республику в октябре прошлого года, отчитался о доходах и имуществе. Как следует из декларации, он заработал в 2018 году около 4 млн рублей. Это почти в два раза больше по сравнению с 2017 годом, когда он занимал должность главы Красногорска. Тогда его доход составил 2,3 млн рублей. Супруга чиновника Каринэ Хабирова внесла в семейный бюджет 242,5 тысячи рублей.