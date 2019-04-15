«Это аномалия»: Радий Хабиров обрушил критику на транспортный блок в Уфе

Сегодня, 15 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии врио главы республики Радий Хабиров крайне негативно отозвался о деятельности транспортного блока Кабинета министров РБ и администрации Уфы. Поводом для этого стало число обращений, поступивших за минувший полгода, с 15 октября по 15 апреля, в систему «Инцидент». Львиная доля от 975 поступивших обращений на транспортную тему касается Уфы (410) и Уфимского района (57).
- Я считаю, что это аномалия, на данный момент мои поручения в части обеспечения транспортного порядка не выполняются. Блок, который занимается транспортным обеспечением, не до конца слышит мои поручения. Я этим возмущен, - заявил Радий Хабиров. - Вопрос транспортного обеспечения — это главнейший вопрос. Почему до сих пор идут жалобы по поводу того, что не хватает маршрутов? Почему мы не можем решить простую проблему хотя бы в Уфе? Транспортный блок в Уфе не дорабатывает.
Он дал указание вынести данный вопрос на обсуждение на отдельное совещание в правительстве республики.
Напомним, транспортная реформа, проводимая в Башкирии, главным образом затронула Уфу. Были арестованы свыше 200 автобусов, по 27 маршрутам были прекращены пассажирские перевозки. Неоднократно обсуждался вопрос о том, что нужно срочно пополнять парк автобусов большого класса, обновлять подвижной состав, увеличивать возможности безналичного расчета за проезд и требовать соблюдения расписания движения водителями маршруток.