В эти выходные жители Башкирии вновь появятся в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

Кастинги позади и сейчас начинается реальная борьба за попадание в команды к Тимати и Басте. На кону — контракт с Black Star или «Газгольдер» и 5 млн рублей. В эти выходные для 125 счастливчиков, прошедших этап кастингов, все точки над «i» будут расставлены. Среди 125 человек, прошедших во второй этап проекта, есть и жители Башкирии.
Двое из них — 16-летняя школьница из Уфы Кристина Ташкинова и 24-летний певец из Кумертау Boba (Борис Шешера) — выступят перед Тимати и Бастой уже завтра, 20 апреля. А дуэт MUSUME из Уфы появится в эфире в воскресенье, 21 апреля.
В рамках первого этапа отбора участников разобьют на пятерки. Каждый из претендентов выступит перед продюсерами с авторской песней. По итогам выступления Тимати и Баста выберут лучших в своих пятерках и позволят им продолжить борьбу за место в проекте или отправят домой весь квинтет в полном составе.
Попадут ли наши земляки в следующий этап шоу, узнаем, посмотрев «ПЕСНИ» на ТНТ 20 апреля в 20.00 и 21 апреля в 18.30.