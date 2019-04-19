В эти выходные жители Башкирии вновь появятся в шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

Кастинги позади и сейчас начинается реальная борьба за попадание в команды к Тимати и Басте. На кону — контракт с Black Star или «Газгольдер» и 5 млн рублей. В эти выходные для 125 счастливчиков, прошедших этап кастингов, все точки над «i» будут расставлены. Среди 125 человек, прошедших во второй этап проекта, есть и жители Башкирии.