В Башкирии школьный автобус съехал в реку

Сегодня, 19 апреля, утром серьезное ЧП произошло возле деревни Отнурок в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщил в своем блоге глава ГИБДД Башкирии Динар Гильутдинов.
По уточненным данным, школьный автобус марки ПАЗ едва не утонул в реке. В это время он вез школьников из деревни на учебу в райцентр. В салоне находились 17 человек, включая детей.
Как следует из обсуждения в соцсетях, местные жители считают главное причиной происшедшего – аварийное состояние моста через реку, поэтому детей приходится возить по объездной дороге. Но сегодня утром из-за заморозков на дороге появилась гололедица, по которой автобус стал скользить с дорожной насыпи в сторону реки.
Усилия водителя выправить ситуацию не помогли, и в итоге автобус все-таки частично оказался в воде. Пассажиры промокли и были сильно напуганы.
Свидетели ЧП отдельно уточнили, что водитель управлял автобусом в трезвом виде.
По данным ГИБДД, автобус уже вытащили на дорогу, детей вместо школы отправили домой.
Обстоятельства происшедшего уточняются.