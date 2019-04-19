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В Башкирии школьный автобус съехал в реку

19 апреля 2019, 08:18
Фото: группа "БашДТП" / Вконтакте
В салоне в это время были 17 человек.

Сегодня, 19 апреля, утром серьезное ЧП произошло возле деревни Отнурок в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщил в своем блоге глава ГИБДД Башкирии Динар Гильутдинов.

По уточненным данным, школьный автобус марки ПАЗ едва не утонул в реке. В это время он вез школьников из деревни на учебу в райцентр. В салоне находились 17 человек, включая детей.

Как следует из обсуждения в соцсетях, местные жители считают главное причиной происшедшего – аварийное состояние моста через реку, поэтому детей приходится возить по объездной дороге. Но сегодня утром из-за заморозков на дороге появилась гололедица, по которой автобус стал скользить с дорожной насыпи в сторону реки.

Усилия водителя выправить ситуацию не помогли, и в итоге автобус все-таки частично оказался в воде. Пассажиры промокли и были сильно напуганы.

Свидетели ЧП отдельно уточнили, что водитель управлял автобусом в трезвом виде.

По данным ГИБДД, автобус уже вытащили на дорогу, детей вместо школы отправили домой.

Обстоятельства происшедшего уточняются.

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