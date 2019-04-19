В Башкирии школьный автобус съехал в реку

Как следует из обсуждения в соцсетях, местные жители считают главное причиной происшедшего – аварийное состояние моста через реку, поэтому детей приходится возить по объездной дороге. Но сегодня утром из-за заморозков на дороге появилась гололедица, по которой автобус стал скользить с дорожной насыпи в сторону реки.