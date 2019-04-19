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В Башкирии эвакуаторщик скончался под колесами собственного транспорта

19 апреля 2019, 06:47
Фото: http://gibdd102.ru
Мужчина съехал в кювет и умер на месте от полученных травм.

Накануне, 18 апреля, днём в Ишимбайском районе на 25 километре автодороги Ишимбай-Петровск-Красноусольск произошла авария с летальным исходом, об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.

Фото: http://gibdd102.ru

48-летний местный житель ехал за рулём эвакуатора «Tata» в сторону Ишимбая и съехал в правый кювет по ходу движения.

В результате водитель оказался под колёсами своего транспорта и скончался. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Начато разбирательство.

Фото: http://gibdd102.ru

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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