В Башкирии эвакуаторщик скончался под колесами собственного транспорта

Накануне, 18 апреля, днём в Ишимбайском районе на 25 километре автодороги Ишимбай-Петровск-Красноусольск произошла авария с летальным исходом, об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.
48-летний местный житель ехал за рулём эвакуатора «Tata» в сторону Ишимбая и съехал в правый кювет по ходу движения.
В результате водитель оказался под колёсами своего транспорта и скончался. Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства происшествия. Начато разбирательство.