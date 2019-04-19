В Башкирии эвакуаторщик скончался под колесами собственного транспорта

Накануне, 18 апреля, днём в Ишимбайском районе на 25 километре автодороги Ишимбай-Петровск-Красноусольск произошла авария с летальным исходом, об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов.