Цулыгин продолжит тренировать «Салават Юлаев» - СМИ

Николай Цулыгин был назначен главным тренером уфимского хоккейного клуба перед началом текущего сезона 2018-2019. Команда заняла шестое место в Восточной конференции КХЛ и дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» со счетом 2-4 в серии.