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Цулыгин продолжит тренировать «Салават Юлаев» - СМИ

19 апреля 2019, 07:21
Фото: hcsalavat.ru
Тренер намерен продлить контракт еще на один год.

Главный тренер уфимской хоккейной команды «Салават Юлаев» Николай Цулыгин продлит контракт с клубом на год, сообщает «Матч ТВ».

Официального подтверждения на данный момент нет, однако о намерении Цулыгина продолжить тренерскую карьеру в уфимском клубе уже известно.

Николай Цулыгин был назначен главным тренером уфимского хоккейного клуба перед началом текущего сезона 2018-2019. Команда заняла шестое место в Восточной конференции КХЛ и дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где уступила «Авангарду» со счетом 2-4 в серии.

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