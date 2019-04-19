Глава «Россетей» рассказал об итогах осенне-зимнего периода

Как сообщают «Новые известия», генеральный директор отметил, что в это время использовался новый подход в восстановительных работах после технологических аварий. Причем это касается не только времени выдвижения бригад на место происшествия, но также времени подключения резервных источников снабжения. В результате, среднее время устранения аварий удалось сократить с трех до двух часов.