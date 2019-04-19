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Глава «Россетей» рассказал об итогах осенне-зимнего периода

19 апреля 2019, 16:24
Фото: rosseti.ru
Руководитель «Россетей» Павел Ливинский рассказал о результатах прохождения осенне-зимнего периода 2018-2019 на всероссийском совещании Минэнерго.

Как сообщают «Новые известия», генеральный директор отметил, что в это время использовался новый подход в восстановительных работах после технологических аварий. Причем это касается не только времени выдвижения бригад на место происшествия, но также времени подключения резервных источников снабжения. В результате, среднее время устранения аварий удалось сократить с трех до двух часов.

В трех десятках регионов среди энергетиков прошли масштабные учения, на которых отрабатывались практические методы, направленные на устранение аварийных ситуаций.

Несмотря на то, что за минувший осенне-зимний сезон на 12% увеличилось число опасных метеорологических явлений, массовые отключения электричества получилось уменьшить в два раза - с 26 до 11.

Кроме этого, Павел Ливинский сказал, что после подведения итогов и анализа работы в ОЗП, был составлен рейтинг полсотни лучших и такое же количество худших районов электросетей. На основе данных этого рейтинга энергетики смогут внести корректировки в планы подготовки к следующему осенне-зимнему периоду. Рейтинг позволит грамотно распределить финансы и направить средства в регионы, где отмечается больше всего проблем.

Также руководитель «Россетей» в процессе своего выступления акцентировал внимание на важности работы, направленной на объединение электросетевого комплекса. Он считает, что требуется организовать институт уполномоченных сетевых компаний. «Ненадежные и безответственные энергетические предприятия должны покинуть рынок. Сегодня безответственные ТСО представляют угрозу для единства и целостности энергосистемы в целом», - сказал Ливинский.

Как добавил представитель Минэнерго Евгений Грабчак, большая часть ТСО, которые не входят в «Россети», в настоящее время не готова осуществлять аварийно-восстановительные работы. По сути, требованиям надежности, обеспеченности специальной техникой и аварийным резервом, готовности к оперативным ремонтам сегодня отвечают только предприятия «Россетей» и крупнейшие компании из регионов России, такие как ДРСК, Башкирская сетевая компания, сетевая компания Татарстана, пояснил он.

По итогам осенне-зимнего сезона 2018-2019 руководитель Ростехнадзора Алексей Алешин сообщил, что показатели надежности «Россетей» выросли. «Если сравнивать с прошлым периодом, на 18% уменьшилось число технологических нарушений в сети 110 киловольт и выше, вызванных исчерпанием ресурсов, на 29% - с недостатками использования», - пояснил Алексей Алешин. Кроме этого, Алешин отметил деятельность МРСК Центра и Приволжья, где удалось на четверть сократить показатели аварийности.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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