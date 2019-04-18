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Выручка X5 Retail Group с начала 2019 года увеличилась более чем на 15%

18 апреля 2019, 11:12
Фото: pxhere.com
В первом квартале текущего года российский ритейлер X5 Retail Group увеличил чистую выручку на 15,5% - до 404,1 миллиарда рублей по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Самые лучшие показатели здесь продемонстрировала сеть магазинов «Перекресток». Об этом пишет RNS.

В январе-марте 2019 года выручка сети «Перекресток» выросла на 20,3% и составила 66,4 миллиарда рублей. Чистая выручка сети «Пятерочка» за аналогичный промежуток времени увеличилась на 16,3%, достигнув 315,3 миллиарда рублей. Гипермаркеты «Карусель» в первом квартале нынешнего года получили чистую прибыль в размере 21,9 миллиарда рублей. Это на 1,4% меньше чем в январе-марте прошлого года.

В X5 Retail Group отметили, что указанных выше показателей удалось добиться за счет роста сопоставимых (LFL)(1) продаж на 5,0% и увеличению числа торговых площадок на 15,1%. Только с начала этого года ритейлер открыл 348 новых магазинов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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