Выручка X5 Retail Group с начала 2019 года увеличилась более чем на 15%

В январе-марте 2019 года выручка сети «Перекресток» выросла на 20,3% и составила 66,4 миллиарда рублей. Чистая выручка сети «Пятерочка» за аналогичный промежуток времени увеличилась на 16,3%, достигнув 315,3 миллиарда рублей. Гипермаркеты «Карусель» в первом квартале нынешнего года получили чистую прибыль в размере 21,9 миллиарда рублей. Это на 1,4% меньше чем в январе-марте прошлого года.