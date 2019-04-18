В Уфе открыли памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю

– Открытие памятника великому поэту Габдулле Тукаю – большое, важное событие для двух братских республик. Теперь у нас с вами есть новый символ дружбы башкирского и татарского народов. Замечательно, что эту радость сегодня с нами разделяют наши дорогие гости из Татарстана, – сказал Радий Хабиров. – Жизнь, творчество классика связаны в том числе с Башкирией. Он любил башкирские легенды и песни, а дружба двух великих поэтов – Габдуллы Тукая и Мажита Гафури ещё больше сблизила два братских народа. Скажу так: в Башкортостане Тукая очень любят. Наш Дом Республики, где работает Правительство РБ, располагается на улице, названной в честь великого поэта. То есть главная улица столицы Башкортостана посвящена ему.