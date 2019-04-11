В Дни Татарстана в Башкирии подпишут соглашение о культурном сотрудничестве

Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на замминистра культуры РТ Дамира Натфуллина, в Дни Республики Татарстан в Башкортостане 17–18 апреля планируется подписание нового соглашения о культурном сотрудничестве.
— Надеемся, что это даст новый толчок для развития тесного сотрудничества, потому что, несмотря на то, что Дни культуры проходили так давно, у нас огромное количество совместных мероприятий, — уточнил Дамир Натфуллин изданию.
Кроме юридических правок, которые были внесены в соглашение из-за изменений в законодательстве, появились новые пункты, связанные с молодежными проектами.
Напомним, в Уфе, на следующей неделе состоится торжественное открытие памятника народному татарскому поэту Габдулле Тукаю. Памятник уже установлен на территории у Национального татарского театра «Нур». На церемонии открытия планирует приехать глава Татарстана Рустам Минниханов.