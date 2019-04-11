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В Дни Татарстана в Башкирии подпишут соглашение о культурном сотрудничестве

11 апреля 2019, 06:09
Фото: pixabay.com
Последнее подобное соглашение между двумя республиками было подписано в 1998 году.

Как сообщает «Татар-информ» со ссылкой на замминистра культуры РТ Дамира Натфуллина, в Дни Республики Татарстан в Башкортостане 17–18 апреля планируется подписание нового соглашения о культурном сотрудничестве.

— Надеемся, что это даст новый толчок для развития тесного сотрудничества, потому что, несмотря на то, что Дни культуры проходили так давно, у нас огромное количество совместных мероприятий, — уточнил Дамир Натфуллин изданию.

Кроме юридических правок, которые были внесены в соглашение из-за изменений в законодательстве, появились новые пункты, связанные с молодежными проектами.

Напомним, в Уфе, на следующей неделе состоится торжественное открытие памятника народному татарскому поэту Габдулле Тукаю. Памятник уже установлен на территории у Национального татарского театра «Нур». На церемонии открытия планирует приехать глава Татарстана Рустам Минниханов.

#Новости#Сотрудничество#Андрей Королев#Общество
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