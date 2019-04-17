В Уфу на Дни Татарстана прибыла делегация во главе с Рустамом Миннихановым

17 апреля в рамках празднования 100-летия Республики Башкортостан начинаются Дни Республики Татарстан. Официальное открытие запланировано сегодня вечером в ГКЗ «Башкортостан». В фойе концертного зала намерены организовать выставку «Мост дружбы». Здесь Рустам Минниханов встретится с активистами татарских общественных организаций. Также на «Уфа-Арене» состоится товарищеский матч с участием ветеранов хоккея двух регионов.
Ожидается, что завтра делегация примет участие в открытии памятника поэту Габдулле Тукаю перед театром «Нур». После чего гости отправятся в Уфимский государственный нефтяной университет.
Пресс-служба главы РБ сообщает, что в Доме Республики состоится встреча, где примут участие представители официальных и деловых кругов Башкирии. Затем Радий Хабиров и Рустам Минниханов в уфимском Конгресс-холле дадут старт работе делового форума «Башкортостан-Татарстан».
Отмечается, что глава Башкирии также встретится с председателем ЦДУМ России, Верховным муфтием Талгатом Таджуддином и посетит Весенний форум ЖКХ и строительства.