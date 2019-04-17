В Уфу на Дни Татарстана прибыла делегация во главе с Рустамом Миннихановым

17 апреля в рамках празднования 100-летия Республики Башкортостан начинаются Дни Республики Татарстан. Официальное открытие запланировано сегодня вечером в ГКЗ «Башкортостан». В фойе концертного зала намерены организовать выставку «Мост дружбы». Здесь Рустам Минниханов встретится с активистами татарских общественных организаций. Также на «Уфа-Арене» состоится товарищеский матч с участием ветеранов хоккея двух регионов.