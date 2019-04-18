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В Башкирии пенсионер на свои средства установил во дворе бюст Сталину

18 апреля 2019, 07:03
Фото: Пресс-служба башкирского рескома КПРФ
Ему это обошлось примерно в 55 тысяч рублей.

Как рассказали Медиакорсети в секретариате республиканского комитета КПРФ, автор бюста Иосифу Сталину - 70-летний пенсионер из Кумертау Ринат Низаметдинов. Бюст он установил во дворе своего частного дома в Кумертау, где также много и других экспонатов и предметов старины: часов, радиоприемников, картин, поделок своими руками из разных материалов, в том числе из авторезины.

- Бюст Иосифу Сталину он построил на свои средства, без всякой посторонней помощи. Он его большой поклонник. Сам бюст заливали на предприятии в Стерлитамаке. В свое время пенсионер работал на заводе, является бывшим коммунистом, - рассказала нам Хадиса Исламова, секретарь комитета по оргпартийной работе.

Ранее опрос Левада-центра показал, что уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд. Его роль в истории положительно оценивают 70% россиян. Почти половина респондентов готовы оправдать репрессии сталинской эпохи.

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