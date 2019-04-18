В Башкирии пенсионер на свои средства установил во дворе бюст Сталину

Как рассказали Медиакорсети в секретариате республиканского комитета КПРФ, автор бюста Иосифу Сталину - 70-летний пенсионер из Кумертау Ринат Низаметдинов. Бюст он установил во дворе своего частного дома в Кумертау, где также много и других экспонатов и предметов старины: часов, радиоприемников, картин, поделок своими руками из разных материалов, в том числе из авторезины.