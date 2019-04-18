В Башкирии фельдшер спасла жизнь ребенку, провалившемуся в канализацию

Фельдшер скорой помощи Кушнаренковской центральной больницы спас жизнь ребенку, который провалился в канализационную яму глубиной семь метров, сообщили в группе «Администрация Кушнаренково» в социальной сети.
12 апреля в селе Тарабердино шестилетний мальчик получил переохлаждение и захлебнулся сточными водами, но медикам удалось его откачать. Уже не дышавшего ребенка достали из ямы его старший брат и соседский мальчик Айнур Якубов. Затем за дело взялась фельдшер третьей бригады неотложки Ирина Яшин. У мальчика диагностировали аспирацию дыхательных путей и сильное переохлаждение. После оказания реанимационных мероприятий пострадавшего госпитализировали в центральную районную больницу, где его принял врач-реаниматолог Азамат Гайниахметов.
– Мальчика на руках держал сосед. Оценив ситуацию, повезли его в больницу, - рассказывает фельдшер Ирина Валерьевна. - Всю дорогу я делала искусственное дыхание и наружный массаж сердца, очистила полость рта. Через несколько минут мальчик вздохнул.
В субботу ребенка, согласно маршрутизации, санавиацией доставили в детскую республиканскую больницу для дополнительных обследований.