История перерождения: бывший наркоман рассказал, как спас свою жизнь

35-летний Дмитрий Никитин 14 лет употреблял различные виды наркотиков – от органики до синтетики. За долгие годы он прошел через все – обман, воровство, ломки, галлюцинации. Он фактически подошел к краю пропасти, но последний шаг сделал не вперед, а назад. Медиакорсеть узнала, что помогло ему спастись.

Ни внешность, ни голос, ни поведение теперь не выдают в нем того, кем он был раньше. За столом напротив – человек, которого так и хочется описать крылатой фразой из сказочной повести: красивый в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил. Хорошо одетый, вежливый, тактичный он производит впечатление человека, который жил и живет в абсолютном счастье и благополучии.

- Посмотрите, вот плата за наркозависимость, - говорит он, грустно улыбаясь и демонстрируя практически полное отсутствие зубов.

И становится понятно, что у сказки со счастливым концом было очень трагическое начало.

Обычный человек, обычное дело

Дмитрий – типичный человек из народа. Родился в обычной, в общем благополучной, рабочей семье из Черниковки. Ходил в обычную школу. Общался с обычными пацанами со двора. И закономерно впитал в себя всю жизнь «лихих 90-х». В которой наркотики тоже были вполне обычным делом.

- Учился я без интереса, да и учителя особо ничего не требовали. Доучился до 9-го класса, дальше не взяли, пошел в училище, но учеба меня вообще не волновала, - рассказывает Дмитрий. – Лет в 15 я начал употреблять алкоголь, гитара, подъезд. Тогда я еще достаточно серьезно занимался спортом – ушу. В принципе все у всех было нормально. Мы были одеты-обуты, ночевали дома, не беспризорники. Но творили что хотели и ради чего жили непонятно. Когда другого не видишь, это для тебя норма жизни.

Свой первый в жизни наркотик Дмитрий употребил в 1998 году: ему тогда было всего 15. Это была широко доступная в то время ханка ( ацетилированный опий, наркотик готовится из обработанного сока мака – прим.ред.). Ситуация до нельзя банальная: друг предложил уколоться – он согласился.

- Мне практически сразу стало плохо, начало тошнить, - вспоминает он. – Но ощущение, которые я испытал в первые 30 секунд, уже было достаточно для того, чтобы мне захотелось это повторить. Это была эйфория, ощущение того, что ты – другой человек.

Вниз как снежный ком

На систему, впрочем, Дмитрий, по его словам, подсел не сразу. Помогла хорошая генетика, молодость и здоровье. Ко всему прочему и в одной из двух компаний, в которой тогда общался парень, все были против «дури». Поэтому долгое время свое пристрастие к наркотикам он скрывал, и они оставались для него достаточно редким удовольствием.

- Были деньги – употреблял, не было – нет, - поясняет Дмитрий. – Деньги как появлялись? Решали проблемы. Нам звонили, говорили, что надо уладить что-то с кем-то. Мы шли, разговаривали, не бесплатно, конечно. Чем сложнее проблема, тем больше денег.

По наклонной все пошло, когда 17-летнего Дмитрия выгнали из училища, и он перешел в другой ссуз. Здесь он примкнул к группе «бандитов», которые считали, что им можно все. Отбирали стипендии в студентов, вытаскивали кошельки у преподавателей, снимали куртки с людей на улице. Было даже несколько судимостей за грабеж и хулиганство, но реальных сроков удалось избежать. А наркотики между тем постепенно становились нормой жизни. Лет с 18 Дмитрий начал регулярно употреблять героин. Не устанавливало ничего, даже то, что родители помогли устроиться на высоко оплачиваемую работу – в одну из нефтяных компаний. Парень работал, даже получал новые должности, но оставался наркоманом.

Первые ломки, «я не торчок»

Долгое время Дмитрий, как и все наркоманы, был уверен, что он себя контролирует. Он вспоминает, как чувствовал, когда начинались ломки и брал паузы, чтобы «перекумарить» (медикаментозно снять наркотическую ломку – прим.ред.).

- Сейчас я конечно осознаю, что уже тогда был на системе, но сам себе в этом не признавался, думал, я же не торчок, - говорит Дмитрий. – Я употреблял по несколько раз в неделю, но не доводил себя до кумаров. Я думал, что умею контролировать наркотики, но ни один человек в мире не умеет это делать.

К 2008 году Дмитрий «сел на систему» полностью. К тому времени ему необходимо было употреблять героин уже несколько раз в день. Никакой эйфории уже не было. Лишь ощущение снятия боли и мучений. Для этого он шел на все – просил, воровал, обманывал. Вынес все ценные вещи из дома родной матери, с которой жил. Испытывал при этом чувство стыда, разрывал отношения с теми друзьями, которых обманул, но отказаться от наркотиков уже не мог.

Галлюцинации от солей

Года через три перед наркоманом возникла новая проблема – в Башкирии исчез героин. Некоторое время Дмитрий с другом перебивались «крокодилом» (кустарный наркотик, в состав входят кодеин содержащие препараты, бензин, йод, бытовые растворители, серная кислота, сера со спичечных головок и фосфор - прим.ред.). Но затем нашли другую альтернативу – синтетические соли, которые тогда были в свободной продаже. Однако эффект от них, как выяснилось, даже у бывалого наркомана был хуже, чем от героина.

- От употребления солей у меня пошли галлюцинации, - вспоминает Дмитрий. – Помню, как, например, поговорю с одним человеком, смотрю на другого, а мне кажется, что везде тот первый. Все на одно лицо. Соли – очень страшный наркотик. За последние два года у меня один знакомый с пятого этажа от них выпрыгнул, другой – седьмого. Все по галлюцинациям.

На солях Дмитрий и дошел до самого дна. Сейчас он с ужасом вспоминает, как прожил три месяца в машине с другом, употребляя соли и не делая больше ничего. За это время они потратили 350 тысяч рублей.

- Нас боялись даже крокодильщики (употребляющие «крокодил» - прим.ред.), - рассказывает бывший наркоман. – Мы заходили к ним, избивали, отнимали все. Под этими нашими шизофреническими настроениями. Начались марафоны (постоянное употребление солей – прим.ред.)

Убить человека за наркотик

Переломный момент в жизни Дмитрия произошел в 2012 году, когда они в очередной раз пытались "обчистить" магазин, в котором продавался спайс.

- Я помню, как направил дуло пистолета на охранника, - тихо говорит Дмитрий. – А он мне спокойно сказал: «Не стоит, я тебя застрелю». В этот момент я понял, что перешел последнюю черту. За наркотик я был готов даже убить человека. После этого я подумал и решил, что надо что-то делать.

В самый тяжелый момент на помощь пришел самый дорогой человек - мама. Она, как и все родители наркоманов, всегда верила, что ее сын хороший и сможет избавиться от зависимости.

- Она сказала: сынок, я просто устала и ничего уже не могу, может быть, я скоро умру, давай вместе подумаем, что можно сделать, - со слезами на глазах вспоминает Дмитрий.

Новая жизнь через год

Успешно пройти реабилитацию у Дмитрия получилось не сразу. Из центра одной из организаций, в который он обратился сначала, он ушел, так как, по его словам, не видел примера в тех, кто уговаривал его измениться. Он пробыл там всего две недели.

Казалось, велик риск вновь упасть на дно. Но спасение пришло. Дмитрий обратился в центр реабилитации наркозависимых «Спасский» (при Спасском храме г. Уфы - прим.ред.), где с первых минут почувствовал, что здесь у него действительно есть шанс на спасение.

- В центре меня спросили: будешь за свиньями смотреть? – с улыбкой вспоминает Дмитрий. – И я сказал, что буду. А на вопрос почему, ответил, что согласен на все, только бы от этой гадости избавиться. Когда видишь, как ребенок 13-летний колется, когда муж за наркотик жену продает, человека убивает. Когда два мужика здоровых крепких под кайфом в блуд впадают…Достаточно один раз коснуться этого дна, чтобы понять, как это тяжело.

Реабилитация длилась год. Программа была построена полностью на духовной основе, без медикаментов. За это время Дмитрий полностью избавился от наркозависимости, затем по собственной инициативе принял крещение и, по его словам, будто родился заново. Он не только не употребляет наркотики, но даже не пьет и не курит. А теперь еще и помогает другим наркозависимых – работает в реабилитационном центре консультантом.

В новой жизни Дмитрий получил не только здоровье, но и личное счастье. Он встретил свою судьбу – девушку по имени Ксения. Молодые люди поженились, а недавно у них родилась прекрасная здоровая девочка.

- У меня изменились ценности, я понял, что мало побороть страсть к наркотикам, важно не заменить их другой страстью – например, к деньгам, к каким-то вещам, гордыней, - задумчиво говорит Дмитрий. – Дело ведь даже не в здоровье. Просто понимаешь, что для чего-то лучшего ты, наверное, создан, чем колоться, пить и курить. Не для того, чтобы свою жизнь в сплошных удовольствиях проживать и ни о чем больше не думать. И каждому стоит задуматься о том, как и для чего он живет.

Фото: Артур Салимов

Реабилитационный центр «Спасский» финансируется на пожертвования прихожан Спасского храма Уфы.

За семь лет работы в центре прошли реабилитацию более 300 наркоманов. От зависимости избавились более 70% из них.

Помочь центру может каждый желающий

Местная религиозная организация православный Приход Спасского храма г. Уфы Республики Башкортостан «Уфимской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

ИНН 0274097435 КПП 027401001

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