Юрий Шевчук прилетел в Уфу поддержать семью Дмитрия Быкова

Сегодня, 17 апреля, стало известно, что в Уфу прилетел Юрий Шевчук, чтобы поддержать близких Дмитрия Быкова, который накануне был госпитализирован прямо с борта самолета из-за резко ухудшившегося самочувствия.
- Юрий Шевчук приехал в больницу, его там видели, музыкант также очень обеспокоен состоянием Дмитрия Быкова, с которым у него сложились дружеские отношения, - сообщил источник Медиакорсети. – Семья Дмитрия Быкова также в Уфе, тоже все очень переживают.
Уточним, что в Уфу Дмиитрий Быков прилетел из Екатеринбурга, где в рамках лектория «Прямая речь» прочитал лекцию «Страсти» в мировой литературе, посвященную описанию последних дней Иисуса Христа в книгах и кинематографе.
По сообщению издании «Znak», одним из последних, кто видел Быкова в Екатеринбурге, был экс-мэр города Евгений Ройзман.
- На лекцию, к сожалению, попасть не успел, но мы виделись вчера утром, перед тем, как он улетел в Уфу. Совершенно ясная голова. У него не компьютер даже, а целая цивилизация в голове, очень странно. Пока ничего непонятно, кто-то пишет, что инсульт, другие знающие люди говорят, что точно не инсульт. Рано что-то утверждать. В Уфе уже взяли ситуацию на контроль, все на высшем уровне. Даже Шевчук подключился. Желаю скорейшего выздоровления. Дима — главный поэт и писатель современности, — высказал свое мнение Евгений Ройзман.
Напомним, что Дмитрий Быков все еще пребывает в медикаментозной коме. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.
Как сообщил источник Медиакорсети, писателю сделали МРТ, которое, к счастью, не выявило серьезных ухудшений. В организме также не обнаружено токсинов, которые могли бы спровоцировать ухудшение самочувствия.
Известный писатель, публицист, журналист Дмитрий Быков прилетел в Уфу 16 апреля, чтобы прочитать лекцию о русском анекдоте. На борту самолета ему стало плохо, и его госпитализировали в больницу. Лекцию отменили.
Редакция Медиакорсети продолжает следить за событиями и желает Дмитрию Львовичу скорейшего выздоровления.