Юрий Шевчук прилетел в Уфу поддержать семью Дмитрия Быкова

- На лекцию, к сожалению, попасть не успел, но мы виделись вчера утром, перед тем, как он улетел в Уфу. Совершенно ясная голова. У него не компьютер даже, а целая цивилизация в голове, очень странно. Пока ничего непонятно, кто-то пишет, что инсульт, другие знающие люди говорят, что точно не инсульт. Рано что-то утверждать. В Уфе уже взяли ситуацию на контроль, все на высшем уровне. Даже Шевчук подключился. Желаю скорейшего выздоровления. Дима — главный поэт и писатель современности, — высказал свое мнение Евгений Ройзман.