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В соцсетях появились публикации от имени Быкова, госпитализированного в Уфе

17 апреля 2019, 10:01
Фото: Facebook.com
Известный писатель тем временем находится в больнице в тяжелом состоянии.

На странице Дмитрия Быкова в Фейсбуке буквально несколько минут назад появилась запись с цитатой из его выступления, сделанная от его имени. Данное событие весьма взволновало подписчиков его страницы, поскольку новость о том, что он госпитализирован в уфимскую больницу, уже облетела все новостные порталы.

Фото: Facebook.com

- Дмитрий Львович, вам нельзя, у вас инсульт в Уфе, - поспешили обратиться к писателю озадаченные пользователи соцсетей.

- Вы это на автомате пишете? Час назад Быкова госпитализировали с инсультом! – рассердились другие, предполагая, что публиковать эти записи от его имени могли его ассистенты.

Тем временем стало известно, что врачи диагноз «Инсульт» не подтвердили.

Напомним, со вчерашнего дня 51-летний Дмитрий Быков находится в одной из уфимских больниц. Ему стало плохо в аэропорту Уфы, куда он прилетел из Москвы для своего выступления. Данные о его самочувствии пока противоречивые, сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии в нейрореанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Причиной недомогания могли стать диабет, гипертония и переутомление. Подозрение на инсульт, к счастью, не подтвердилось. Но зато в СМИ появилась информация об энцефалопатии. Врачи ввели Быкова в искусственную кому.

Вчера, 16 апреля, писатель, поэт, публицист, литературный и кинокритик, журналист и преподаватель литературы Дмитрий Львович Быков планировал свое выступление в Уфе с лекторием в рамках «Прямой речи» «Русский анекдот как литературный жанр». Однако встречу пришлось отменить.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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Источник: В Уфе писатель Дмитрий Быков впал в комуБыков в больнице в Уфе: Свежие новости о состоянии здоровья писателя
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