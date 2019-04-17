В соцсетях появились публикации от имени Быкова, госпитализированного в Уфе

Напомним, со вчерашнего дня 51-летний Дмитрий Быков находится в одной из уфимских больниц. Ему стало плохо в аэропорту Уфы, куда он прилетел из Москвы для своего выступления. Данные о его самочувствии пока противоречивые, сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии в нейрореанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Причиной недомогания могли стать диабет, гипертония и переутомление. Подозрение на инсульт, к счастью, не подтвердилось. Но зато в СМИ появилась информация об энцефалопатии. Врачи ввели Быкова в искусственную кому.