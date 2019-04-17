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«Сбербанк»: доходы населения регионов растут быстрее чем у жителей Москвы

17 апреля 2019, 10:56
Фото: google.com
Специалисты «Сбербанка» провели исследование с целью выяснить какими темпами растут доходы москвичей и россиян живущих в других субъектах страны.

Аналитический обзор «Сбербанка» получил название «Российские регионы и их потенциал экономического роста». Об этом пишет RNS.

Так в 2010 году доходы населения Москвы были выше чем у жителей провинции в 2,5 раза. Однако доходы россиян из регионов растут быстрее чем у москвичей.

До 2014 года доходы жителей субъектов РФ увеличивались на 10,5% в год. После указанной даты их рост сократился до 3% в год. При этом годовой уровень роста доходов жителей столицы России составляет всего 2%.

На сегодняшний день доходы москвичей выше чем у их соотечественников из регионов всего в 1,9 раза.

При этом в отдельных субъектах РФ среднемесячный доход граждан выше чем у жителей Москвы. Речь идет о Ямале, Чукотке и Ненецком АО.

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