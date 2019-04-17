«Нафтогаз»: Россия оказалась в тяжелой ситуации с «Северным потоком-2»

По словам Коболева, Москве нужно придумать каким образом ей поставлять газ в Европу после 2019 года. Об этом пишет RNS.
РФ заинтересована в трехсторонних переговорах в формате Москва — Киев – Брюссель. Однако, по мнению главы «Нафтогаза», Россия не пойдет на переговоры с Украиной до оглашения результатов президентских выборов. Но даже после подведения итогов голосования Москва врятли согласится изменить свою позицию по газовому вопросу.
Россия будет пытаться продавливать свою позицию, которая невыгодна Украине. И такой подход не зависит от того, кто является президентом, премьером или спикером парламента Украины, подытожил Коболев.