Владимир Путин предложил помощь Франции в восстановлении собора

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Французской Республики Эммануэлю Макрону с выражением сочувствия по поводу произошедшего пожара в соборе Парижской Богоматери, сообщается на сайте Кремля.
«Нотр-Дам – исторический символ Франции, бесценное сокровище европейской и мировой культуры, одна из важнейших христианских святынь. Беда, произошедшая этой ночью в Париже, откликнулась болью в сердцах россиян», – подчеркнул глава государства.
Путин выразил надежду, что собор удастся восстановить и предложил направить во Францию лучших российских специалистов, имеющих богатый опыт реставрации памятников мирового культурного наследия, в том числе, произведений средневекового зодчества.
Собор загорелся вечером 15 апреля. Пожар начался со строительных лесов в задней части кровли здания, уничтожил готический шпиль и обрушил крышу. Согласно последней информации, уникальные витражи и знаменитый орган собора, собирающий на концерты любителей музыки со всего света, сохранились.
Эммануэль Макрон объявил о намерении открыть международный сбор средств для восстановления собора. Французский бизнесмен, глава Louis Vuitton Бернар Арно пообещал пожертвовать на эти цели 200 млн евро, еще 100 млн евро готова выделить семья французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино. В пресс-службе Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что участие в финансировании работ по восстановлению собора примет Евросоюз. Из европейских фондов будет выделен специальный грант, как только станет известен размер ущерба, передает «Коммерсант». Председатель конференции католических епископов Франции Эрик де Мулэн Бофор заявил, что восстановление собора займет годы.