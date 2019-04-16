Владимир Путин предложил помощь Франции в восстановлении собора

Эммануэль Макрон объявил о намерении открыть международный сбор средств для восстановления собора. Французский бизнесмен, глава Louis Vuitton Бернар Арно пообещал пожертвовать на эти цели 200 млн евро, еще 100 млн евро готова выделить семья французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино. В пресс-службе Еврокомиссии (ЕК) сообщили, что участие в финансировании работ по восстановлению собора примет Евросоюз. Из европейских фондов будет выделен специальный грант, как только станет известен размер ущерба, передает «Коммерсант». Председатель конференции католических епископов Франции Эрик де Мулэн Бофор заявил, что восстановление собора займет годы.