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В Башкирии спилили сосны на сумму более трех миллионов рублей

16 апреля 2019, 12:40
Фото: Mkset.ru
На подозреваемую возбуждено уголовное дело.

На территории Ишлинского лесничества по указанию 30-летней жительницы Белорецкого района, являющейся индивидуальным предпринимателем, главой крестьянско-фермерского хозяйства, в лесном массиве было спилено более 100 сосен, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Разрешительных документов на вырубку леса у подозреваемой не было. Она причинила государственному лесному фонду РФ ущерб в размере более трёх миллионов рублей.

С места происшествия в качестве вещественных доказательств полицейские изъяли образцы спилов с оставшихся пней, а также бензопилу и автомобиль КамАЗ, принадлежащие злоумышленнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Подозреваемая дала признательные показания, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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#Новости#Злата Зукович#Происшествия
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