В Башкирии спилили сосны на сумму более трех миллионов рублей

На территории Ишлинского лесничества по указанию 30-летней жительницы Белорецкого района, являющейся индивидуальным предпринимателем, главой крестьянско-фермерского хозяйства, в лесном массиве было спилено более 100 сосен, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Разрешительных документов на вырубку леса у подозреваемой не было. Она причинила государственному лесному фонду РФ ущерб в размере более трёх миллионов рублей.
С места происшествия в качестве вещественных доказательств полицейские изъяли образцы спилов с оставшихся пней, а также бензопилу и автомобиль КамАЗ, принадлежащие злоумышленнице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере». Подозреваемая дала признательные показания, ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.