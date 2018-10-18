В Башкирии осудили мужчину, спилившего сосен на четверть миллиона

«Черный» лесоруб из Белорецкого района был приговорен 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. Суд вернул осужденному трактор, изъятый ранее в качестве вещественного доказательства.

В ноябре 2017 года директор фирмы ООО «Агат», который в том числе занимался деревообработкой, незаконно, без правоустанавливающих документов, срубил 48 сосен в Авзянском лесничестве. Спиленную древесину погрузил на трактор МТЗ-80 для последующей транспортировки.

В результате его действий бизнесмена лесному фонду был причинён ущерб на сумму около 250 тысяч рублей.

Посчитав приговор несправедливым, прокуратура обжаловала его в апелляционном порядке.