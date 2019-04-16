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Инвесторы из Германии вложили в Россию 3,2 млрд евро в 2018 году

16 апреля 2019, 10:04
Фото: pxhere.com
В прошлом году инвестиции немецких компаний в экономику Российской Федерации стали наибольшими с 2008 года.

В 2018 году чистые прямые вложения инвесторов из Германии в Россию достигли отметки в 3,2 миллиарда евро. Об этом пишет RNS.

Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП) привела статистику Бундесбанка. В документе говорится, что помимо крупных немецких инвесторов, вкладывающих деньги в такие масштабные проекты как «Северный поток-2», РФ начинает все больше привлекать бизнесменов малой и средней руки.

По словам председателя правления ВТП Маттиаса Шеппа, в 2018 году размер чистых прямых инвестиций из Германии в Россию вырос до 3,2 миллиарда евро. Эта сумма на 14% больше показателя 2017 года.

Немецкий бизнес хорошо изучил российский рынок. Предпринимателей больше не пугают санкции и политические проблемы, отметил Шепп.

В отчете ВТП подчеркивается, что на рост немецких инвестиций в РФ повлияла реализация проекта «Северный поток-2». Всего в строительство газопровода было инвестировано девять миллиардов евро. Германию здесь представляют компании Wintershall и Uniper, вложившие в проект по 950 миллионов евро.

В целом в минувшем году объемы российско-германской торговли увеличились на 8,4% и составили 61,9 миллиарда евро, подытожили в ВТП.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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