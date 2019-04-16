Инвесторы из Германии вложили в Россию 3,2 млрд евро в 2018 году

В отчете ВТП подчеркивается, что на рост немецких инвестиций в РФ повлияла реализация проекта «Северный поток-2». Всего в строительство газопровода было инвестировано девять миллиардов евро. Германию здесь представляют компании Wintershall и Uniper, вложившие в проект по 950 миллионов евро.