Инвесторы из Германии вложили в Россию 3,2 млрд евро в 2018 году

В 2018 году чистые прямые вложения инвесторов из Германии в Россию достигли отметки в 3,2 миллиарда евро. Об этом пишет RNS.
Российско-германская внешнеторговая палата (ВТП) привела статистику Бундесбанка. В документе говорится, что помимо крупных немецких инвесторов, вкладывающих деньги в такие масштабные проекты как «Северный поток-2», РФ начинает все больше привлекать бизнесменов малой и средней руки.
По словам председателя правления ВТП Маттиаса Шеппа, в 2018 году размер чистых прямых инвестиций из Германии в Россию вырос до 3,2 миллиарда евро. Эта сумма на 14% больше показателя 2017 года.
Немецкий бизнес хорошо изучил российский рынок. Предпринимателей больше не пугают санкции и политические проблемы, отметил Шепп.
В отчете ВТП подчеркивается, что на рост немецких инвестиций в РФ повлияла реализация проекта «Северный поток-2». Всего в строительство газопровода было инвестировано девять миллиардов евро. Германию здесь представляют компании Wintershall и Uniper, вложившие в проект по 950 миллионов евро.
В целом в минувшем году объемы российско-германской торговли увеличились на 8,4% и составили 61,9 миллиарда евро, подытожили в ВТП.