«Газпром» возобновил закупку газа у Туркменистана

«Газпром» перестал закупать газ у «Туркменгаза» три года назад. Из-за разногласий по стоимости голубого топлива российская компания даже подала иск в арбитраж против своего туркменского партнера.
В январе 2016 года «Газпром» досрочно и в одностороннем порядке разорвал контракт купли-продажи туркменского газа. Судебное заседание по делу было назначено на июль 2017 года.
В том же 2016 году стороны попытались найти компромисс. Суд был приостановлен до конца 2018 года. Это было сделано «с целью нахождения взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве вне рамок арбитражного разбирательства».