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«Газпром» возобновил закупку газа у Туркменистана

16 апреля 2019, 10:06
Фото: pxhere.com
Руководство компании «Газпром» подтвердило информацию о возобновлении поставок природного газа «Туркменгазом».

Стороны смогли договориться о цене на голубое топливо. Об этом пишет RNS.

«Газпром» перестал закупать газ у «Туркменгаза» три года назад. Из-за разногласий по стоимости голубого топлива российская компания даже подала иск в арбитраж против своего туркменского партнера.

В январе 2016 года «Газпром» досрочно и в одностороннем порядке разорвал контракт купли-продажи туркменского газа. Судебное заседание по делу было назначено на июль 2017 года.

В том же 2016 году стороны попытались найти компромисс. Суд был приостановлен до конца 2018 года. Это было сделано «с целью нахождения взаимоприемлемого решения о дальнейшем сотрудничестве вне рамок арбитражного разбирательства».

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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