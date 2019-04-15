В Уфе задержана воровка посетителей фитнес-центров

Фитнес-воровкой оказалась ранее судимая 32-летняя уфимка, которая под видом посетителя заходила в фитнес-клуб и, убедившись, что кроме нее никого нет в раздевалке, взламывала замок шкафчика и совершала кражу. Похищенные деньги потратила на личные нужды.