В Уфе задержана воровка посетителей фитнес-центров

Уфимка посещала фитнес-клуб не для занятия спортом, а для воровства, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
В полицию стали поступать заявления о кражах в раздевалках фитнес-центров. Потерпевшие рассказывали, что оставляли свои вещи в шкафчиках для хранения, потом уходили заниматься. Возвращаясь, клиенты обнаруживали пропажу денег.
Фитнес-воровкой оказалась ранее судимая 32-летняя уфимка, которая под видом посетителя заходила в фитнес-клуб и, убедившись, что кроме нее никого нет в раздевалке, взламывала замок шкафчика и совершала кражу. Похищенные деньги потратила на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело, гражданке грозит лишения свободы на срок до пяти лет.