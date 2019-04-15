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В Уфе задержана воровка посетителей фитнес-центров

15 апреля 2019, 08:10
Фото: Mkset.ru
Женщина обчищала шкафчики посетителей в раздевалках.

Уфимка посещала фитнес-клуб не для занятия спортом, а для воровства, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

В полицию стали поступать заявления о кражах в раздевалках фитнес-центров. Потерпевшие рассказывали, что оставляли свои вещи в шкафчиках для хранения, потом уходили заниматься. Возвращаясь, клиенты обнаруживали пропажу денег.

Фитнес-воровкой оказалась ранее судимая 32-летняя уфимка, которая под видом посетителя заходила в фитнес-клуб и, убедившись, что кроме нее никого нет в раздевалке, взламывала замок шкафчика и совершала кражу. Похищенные деньги потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело, гражданке грозит лишения свободы на срок до пяти лет.

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