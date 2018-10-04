В Башкирии задержали воровку, проникавшую в квартиры под видом продавщицы меда

Проникая в квартиры потерпевших, женщина внимательно наблюдала за тем, откуда покупатели доставали деньги, чтобы расплатиться за мед. После просила перелить мед в другую баночку, отвлекая жертв. Пока хозяева искали стеклянную посуду для меда, женщина похищала деньги и скрывалась с места преступления.