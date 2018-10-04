В Башкирии задержали воровку, проникавшую в квартиры под видом продавщицы меда
Сегодня, 17:39ПроисшествияРустэм Башкирцев
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Жительница Ставропольского края под видом продавщицы меда грабила дома покупателей, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Проникая в квартиры потерпевших, женщина внимательно наблюдала за тем, откуда покупатели доставали деньги, чтобы расплатиться за мед. После просила перелить мед в другую баночку, отвлекая жертв. Пока хозяева искали стеклянную посуду для меда, женщина похищала деньги и скрывалась с места преступления.
Так, потерпевшими оказались два пенсионера из Краснокамского и Нуримановского районов. Общая сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей.
Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело.
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