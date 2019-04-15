В Уфе на Международном экологическом форуме вновь обсудят мусорную реформу

Форум проводится для стимуляции развитие экологической культуры бизнеса и общественности. Подразумевается, что он станет отправной точкой для развития нового качества жизни в Башкирии. Форум объединит ряд ключевых вопросов развития природопользования, в том числе охраны окружающей среды, экологической безопасности.