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В Уфе на Международном экологическом форуме вновь обсудят мусорную реформу

15 апреля 2019, 05:10
Фото: http://ufacity.info
На круглом столе обсудят Первые итоги реализации реформы ТКО в Республике Башкортостан.

С 16 по 18 апреля в Уфе пройдет Международный Экологический форум и IV специализированная выставка «Экология. Технологии. Жизнь», сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

Форум проводится для стимуляции развитие экологической культуры бизнеса и общественности. Подразумевается, что он станет отправной точкой для развития нового качества жизни в Башкирии. Форум объединит ряд ключевых вопросов развития природопользования, в том числе охраны окружающей среды, экологической безопасности.

В рамках форума 16 апреля в 16:00 пройдет круглый стол на тему «Первые итоги реализации реформы ТКО в Республике Башкортостан», организаторами которого выступают Курултай и мэрия Уфы.

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#Новости#Злата Зукович#Город
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