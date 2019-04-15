В Уфе на Международном экологическом форуме вновь обсудят мусорную реформу

С 16 по 18 апреля в Уфе пройдет Международный Экологический форум и IV специализированная выставка «Экология. Технологии. Жизнь», сообщили в пресс-службе администрации Уфы.
Форум проводится для стимуляции развитие экологической культуры бизнеса и общественности. Подразумевается, что он станет отправной точкой для развития нового качества жизни в Башкирии. Форум объединит ряд ключевых вопросов развития природопользования, в том числе охраны окружающей среды, экологической безопасности.
В рамках форума 16 апреля в 16:00 пройдет круглый стол на тему «Первые итоги реализации реформы ТКО в Республике Башкортостан», организаторами которого выступают Курултай и мэрия Уфы.