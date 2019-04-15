БМК начал поставки своей продукции в страны СНГ и Евросоюза

«В нашей стране и республике не такая частая практика, когда мы открываем большие крупные промышленные предприятия или цеха. Это большое и радостное событие для нас. Проект был поддержан Фондом развития промышленности РФ, это дает нам повод и надежду думать, что он только первый из реализованных. Сегодня наши коллеги совместно с БМК готовят еще более веский проект стоимостью более 1 миллиарда рублей по развитию комбината. Это не только модернизация производства и переход на наилучшие доступные технологии, но и новые рабочие места, увеличение заработной платы, улучшение социального статуса и в целом повышение устойчивости экономики нашей республики. Желаю коллективу удачи и благополучия», – сказал врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров на открытии нового производства.