БМК начал поставки своей продукции в страны СНГ и Евросоюза

Белорецкий металлургический комбинат объявил о том, что начал поставки своей новинки – стальных канатов с полимерным покрытием – в страны СНГ и Евросоюза. Уникальное производство многопрядных износостойких канатов, которому нет аналогов в России, было запущено на БМК в начале декабря 2018 года.
Этот проект был реализован всего за три года благодаря государственной поддержке в виде льготного кредита от Фонда развития промышленности РФ. Новое оборудование позволило БМК свивать канаты с числом прядей от 6 до 12, диаметром до 90 мм и покрывать их полимером, существенно продлевающим срок службы стальных тросов. Уже сегодня благодаря конкурентной цене новинка белорецких металлургов востребована не только отечественными горнорудными компаниями, но и зарубежными предприятиями.
В России кроме БМК 12-прядные канаты никто не производит. Но уникальность проекта не только в этом, но и в самом покрытии, защищающем канат от истирания, поскольку его готовой формулы в России не было. Специалисты комбината совместно с научно-исследовательскими институтами провели серьезную изыскательную работу по подбору пластика. Полученная формула стала по сути ноу-хау БМК.
Давайте посмотрим, как развивался этот перспективный проект.
Толчком для его разработки послужила острая потребность горных предприятий в импортозамещении многопрядных канатов, в том числе с полимером.
Изучив зарубежные аналоги, специалисты БМК пришли к выводу, что комбинат в состоянии производить такие канаты: есть технологии, квалифицированный персонал, но требуется соответствующее оборудование. Для его приобретения предприятию была необходима кредитная поддержка, которую и оказал Фонд развития промышленности. В 2016 году БМК получил льготный заем в размере 255,3 млн руб. Остальные 50% стоимости проекта вложила компания.
Начались проектные работы. Параллельно с ними готовилась площадка под новое оборудование: канатную машину и линию экструзии (для нанесения полимера на канат).
На комбинате приобрели самое современное, высокотехнологичное канатное и экструзионное оборудование, которое только существует на мировом рынке машиностроения. Канатная машина немецкой фирмы Sket Verseilmaschinenbau GmbH в год может производить до 15 тыс. тонн многопрядных канатов. Таким количеством, к примеру, можно оснастить порядка 6 тыс. карьерных экскаваторов.
Для монтажа экструзионной линии на БМК приехали специалисты австрийской фирмы-изготовителя Rosendahl. Линия предназначена для нанесения полимера как на канат в целом, так и на его отдельные пряди. Полимер продлевает жизнь стальным канатам в среднем в два раза, защищая его от истирания.
В то время, как на комбинате шел монтаж оборудования, специалисты БМК посещали горнорудные предприятий Кемеровской области, Красноярского, Забайкальского, Хабаровского краев, Республик Хакасия и Бурятия, Узбекистана, где презентовали тестовые образцы канатов в полимере.
Натурные испытания доказали, что канаты с полимером служат дольше обычных без покрытия, обладают повышенным ресурсом работы и уменьшают износ барабана и блоков экскаватора.
«По итогам испытаний мы увидели, что канаты с полимером обладают повышенным ресурсом: их наработка в среднем в 2,5 раза выше, чем канатов без покрытия. Также они уменьшают износ узлов экскаватора. Все это позволяет снизить количество простоев оборудования, а, следовательно, обеспечить большую эффективность работы техники. Есть и еще одно преимущество использования полимера. Благодаря ему смазка у каната остается внутри в течение всего срока эксплуатации. И отсутствие необходимости использовать смазочные материалы не только облегчает работу, но и создает некий эстетический эффект – работать с чистым канатом приятнее», – комментирует помощник главного механика разреза «Красногорский» ПАО «Южный Кузбасс» Константин Кащук.
Торжественный запуск нового комплекса оборудования состоялся 4 декабря 2018 года. В нем приняли участие врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров, директор департамента металлургии и материалов Минпромторга России Павел Серватинский, первый заместитель директора Фонда развития промышленности РФ Андрей Манойло и другие официальные лица.
«В нашей стране и республике не такая частая практика, когда мы открываем большие крупные промышленные предприятия или цеха. Это большое и радостное событие для нас. Проект был поддержан Фондом развития промышленности РФ, это дает нам повод и надежду думать, что он только первый из реализованных. Сегодня наши коллеги совместно с БМК готовят еще более веский проект стоимостью более 1 миллиарда рублей по развитию комбината. Это не только модернизация производства и переход на наилучшие доступные технологии, но и новые рабочие места, увеличение заработной платы, улучшение социального статуса и в целом повышение устойчивости экономики нашей республики. Желаю коллективу удачи и благополучия», – сказал врио Главы Республики Башкортостан Радий Хабиров на открытии нового производства.
Вот так выглядят белорецкие стальные канаты без покрытия и в полимере. Пластик защищает канат от внешнего и внутреннего истирания, снижает воздействие динамических нагрузок и контактных напряжений, предохраняет от воздействия агрессивной среды и сложных климатических условий, обеспечивает более длительную эксплуатацию как самого изделия, так и дорогостоящих деталей оборудования.
Новое производство БМК вызвало большой интерес у промышленников, которые посетили комбинат сразу после открытия новой линии. Посмотреть на новое производство приехало более 40 представителей разных предприятий.
«То, что мы сегодня увидели на комбинате – настоящий технологический рывок в отечественном производстве канатов, событие российского масштаба. Поскольку многопрядные канаты с полимером в нашей стране пока никто, кроме БМК, не освоил. Нас также впечатлила высокая автоматизация и культура производства в новом цехе, профессионализм рабочих. Без сомнения, можно прогнозировать, что спрос на новую продукцию будет большим. В первую очередь она будет востребована при открытой разработке угольных разрезов, в карьерах, где добывают руду, драгоценные металлы. Там применяется импортная техника, укомплектованная канатами с полимером, которые теперь выгоднее приобретать на БМК», – рассказал директор ООО «Стальной канат» Альберт Милевич.
«На наших угольных разрезах работают экскаваторы отечественного и зарубежного производства. И мы уже ведем переговоры с БМК о поставке экспериментальной партии канатов с полимером для промышленных испытаний на отечественных машинах. Если получим положительные результаты, попробуем заместить канаты на импортной технике. Надеемся, что запуск нового производства на БМК позволит составить конкуренцию импортным канатам», – прокомментировал директор департамента металлов компании ЗАО «Стройсервис» Михаил Чичиндаев.
«Сегодня оборудование полностью загружено, заказами мы обеспечены. Первые опытно-промышленные партии новых экскаваторных канатов в полимере уже в январе отправились на горнорудные предприятия Кузбасса и Сибири, а также в страны ближнего зарубежья. География поставок расширяется», – рассказал начальник канатного цеха №2 Юрий Клыгин.
«Нет такой отрасли в нашей стране, где бы не применялись канаты БМК. Наша продукция используется от Калининграда до Сахалина и Камчатки, а теперь отправляется и за пределы страны. Поэтому, каждый раз изготавливая канат, ты как будто совершаешь настоящее путешествие. Для нас, канатчиков, это, конечно, и очень волнительно, и ответственно. Мы гордимся, что причастны к такому важному, значимому и уникальному производству», – поделился машинист по навивке канатов участка многопрядных канатов Евгений Федоренко.
Главный узел экструзионной линии, куда входит просто стальной канат, а выходит в яркой «одежке» - полимере.
В начале апреля опытные партии стальных канатов с полимерным покрытием получили клиенты в Казахстане, Беларуси, Узбекистане, Кыргызстане, Болгарии и Эстонии.
«Изначально проект по выпуску канатов с пластиковым покрытием был нацелен на импортозамещение подобной продукции на российском рынке. Однако к ней есть большой интерес и со стороны зарубежных покупателей благодаря конкурентной цене, чему мы очень рады», – отмечает генеральный директор АО «БМК» Виктор Камелин.
Новое канатное производство в Белорецке стало еще одним доказательством того, что импортозамещающие проекты вполне могут выходить за рамки России и благодаря качеству и конкурентной цене успешно завоевывать зарубежные рынки.