В Уфе состоялся показ фильма на немецком языке, адаптированного для слепых

Как отметила сотрудник библиотеки для слепых Гульшат Султанмаратова, было сложно сопроводить фильм и субтитрами, и тифлокомментариями. Сегодня библиотека является единственным центром в Уфе, где занимаются адаптацией фильмов. Благодаря тифлопереводу в кинотеатре впервые смогли побывать ученики уфимской школы-интерната №28 для слабовидящих. Также на показе присутствовали члены общества слепых. Примечательно, что администрация «Родины» разрешила прийти одной из зрительниц с собакой-поводырем, которая во время показов находилась в зале рядом с хозяйкой.