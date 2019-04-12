В Уфе состоялся показ фильма на немецком языке, адаптированного для слепых

В уфимском кинотеатре «Родина» в рамках недели «Недели немецкого языка» в Башкирии состоялся показ короткометражных художественных фильмов на немецком языке с субтитрами Hotel California и Big Earth о жизни и интеграции мигрантов в Германии. Организатором мероприятия выступила Лаборатория политического кино БАГСУ под руководством кандидата исторических наук, бывшего ректора БАГСУ Сергея Лаврентьева. Оба фильмы с участием непрофессиональных актеров объединены общим сюжетом, второй является продолжением первого.
На примере 25 молодых беженцев из Афганистана, Сомали, Сирии, Индии и Ирана рассказывается о проблемах интеграции и отношениях с коренными жителями. Картины созданы с участием госфинансирования, чтобы улучшить отношение к мигрантам в немецком обществе.
Один из фильмов – Hotel California – впервые в кинотеатре Уфы сопровождался тифлокомментариями – голосовым описанием происходящего на экране для слепых и слабовидящих зрителей. Эту работу выполнили студенты факультета романо-германской филологии БашГУ при содействии сотрудников башкирской библиотеки для слепых. Сергей Лаврентьев сообщил, что студенты намерены подать заявку на грант президента России, чтобы продолжить эту работу.
– Я думаю, мы здесь и спонсоров найдем. Наши банкиры могут помочь, да? – выразил надежду Лаврентьев.
Как отметила сотрудник библиотеки для слепых Гульшат Султанмаратова, было сложно сопроводить фильм и субтитрами, и тифлокомментариями. Сегодня библиотека является единственным центром в Уфе, где занимаются адаптацией фильмов. Благодаря тифлопереводу в кинотеатре впервые смогли побывать ученики уфимской школы-интерната №28 для слабовидящих. Также на показе присутствовали члены общества слепых. Примечательно, что администрация «Родины» разрешила прийти одной из зрительниц с собакой-поводырем, которая во время показов находилась в зале рядом с хозяйкой.
После показа состоялось обсуждение фильмов с их создателями – режиссером Патриком Мерцем, продюсером Андреа Келлер, продюсером-методистом Хеннингом Ветцтель-Хербером. Они отметили, что намерены реализовать подобный проект с тифлопереводом в Германии.
В одном из фильмов были использована использована кавер-версия песни советского киноактера Марка Бернеса «Темная ночь». Сергей Лаврентьев даже поинтересовался в шутку, кому они будут платить гонорар. Авторы удивились и сообщили, что кавер-версия создана французским музыкантом и они не знали о происхождении песни. По поводу госфинансирования они подчеркнули, что со стороны государства Германии никакого влияния и цензуры не было.