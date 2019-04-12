В Уфе состоится премьера оперы «Аттила» в постановке Ильдара Абдразакова

Известно, что всего для спектакля создали примерно 900 костюмов, все они создавались вручную. Ильдар Абдразаков выступит не только в качестве режиссера-постановщика, но и артиста — он появится на сцене в образе правителя гуннов, рассказали в пресс-службе театра.
Мировая премьера спектакля состоится 27–28 апреля и 4–5 мая. Ильдар Абдразаков выйдет на сцену в партии Аттилы 27 апреля и 5 мая. В постановке задействованы заслуженный артист России Евгений Акимов, обладатель премии Олега Янковского Василий Ладюк, народный артист Башкирии Аскар Абдразаков.
Музыкальный руководитель и дирижер-постановщик спектакля — заслуженный артист Башкирии, лауреат премии «Золотая маска» Артем Макаров.
По словам Ильдара Абдразакова, действие оперы будет происходить в атмосфере воссозданной эпохи.
— Этот спектакль — своеобразное посвящение моему папе, который в этом году отметил бы свой 85-летний юбилей. Захотелось для родной публики сделать свою интерпретацию. Я многократно участвовал в постановках оперы «Аттила», у меня вообще любовь к опере началась именно с «Аттилы». Захотелось для родной, уфимской публики сделать свою интерпретацию. Тем более, опера редко ставится в России. Я понял, что хочу вынести на суд публики и показать, что такое «Аттила». К тому же, башкиры— это кочевники. Не варвары, но тот же кочевой образ жизни, лошади, изогнутые мечи, щиты, меха, юрты и так далее. Более того, я вычитал, что племя башкир даже в какой-то момент примкнуло к племени Аттилы, и они вместе дошли до Милана, до Италии. В этот момент я окончательно понял, что «Аттилу» хочу поставить в своем родном театре, — цитирует Абдразакова издание «Ваш досуг».
Особенно режиссер отметил, что в спектакле задействован штат театра.
- Я не собираюсь им говорить, как должно быть и как надо делать. Для этого есть музыкальный руководитель и дирижер, который это все объяснит. Конечно, я постараюсь помочь, потому что эту оперу я делал с великим Риккардо Мути несколько раз, чьим педагогом был Вотто. А сам Вотто был ассистентом у Тосканини, а Тосканини, как вы наверняка знаете, много раз жал руку Верди. Важная цепочка проходит.