В Уфе состоится премьера оперы «Аттила» в постановке Ильдара Абдразакова

— Этот спектакль — своеобразное посвящение моему папе, который в этом году отметил бы свой 85-летний юбилей. Захотелось для родной публики сделать свою интерпретацию. Я многократно участвовал в постановках оперы «Аттила», у меня вообще любовь к опере началась именно с «Аттилы». Захотелось для родной, уфимской публики сделать свою интерпретацию. Тем более, опера редко ставится в России. Я понял, что хочу вынести на суд публики и показать, что такое «Аттила». К тому же, башкиры— это кочевники. Не варвары, но тот же кочевой образ жизни, лошади, изогнутые мечи, щиты, меха, юрты и так далее. Более того, я вычитал, что племя башкир даже в какой-то момент примкнуло к племени Аттилы, и они вместе дошли до Милана, до Италии. В этот момент я окончательно понял, что «Аттилу» хочу поставить в своем родном театре, — цитирует Абдразакова издание «Ваш досуг».